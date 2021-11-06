ياسمين صبري تخطف الانظار بالحجاب بجلسة تصوير من المسجد!

كتب امير فتحي في السبت 6 نوفمبر 2021 05:45 مساءً - شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور جديدة لها ظهرت فيه بالحجاب من داخل مسجد السيدة نفيسة بمصر.

وقد لاقت الصور تفاعلا واسعا من المتابعين الذين اشادوا بجمال ياسمين صبري الذين تفاعلوا بجمالها بالحجاب.

This is a Twitter Statushttps://twitter.com/yasminesabri/status/1456989383442190337?ref_src=twsrc%5Etfw

جدير بالذكر أن ياسمين كانت قد أعلنت منذ فترة قصيرة عن تعاقدها مع المخرج أحمد صالح بشكل رسمي على تولى مهمة إخراج مسلسلها الجديد المقرر عرضه في شهر رمضان 2022 من تأليف محمد عبد المعطى، ويجرى الاستقرار على اسمه النهائي حالياً، وبدأ صالح في جلسات العمل مع القائمين على المسلسل ووضع الخطوط العريضة على الشخصيات قبل انطلاق التحضيرات الفعلية.

وقدمت ياسمين صبرى آخر أعمالها، مسلسل “فرصة تانية” في شهر رمضان قبل الماضي، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وشارك في بطولته أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، سارة الشامي، محمد أبو داود، نهال عنبر.