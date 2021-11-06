فيديو قصير وصور نادرة تكشف اللون الحقيقي لشعر وعيون هنا الزاهد .. شاهد كيف تبدو !

كتب امير فتحي في السبت 6 نوفمبر 2021 05:45 مساءً - استعادت الفنانة المصرية هنا الزاهد، ذكريات طفولتها على خشبة المسرح ونشرت مقطع فيديو من مشاركتها في مسرحية “خلوصي حارس خصوصي”، عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، والتي قدمتها مع الفنانين الراحلين سمير غانم وطلعت زكريا والفنانة ميمي جمال.

علّقت هنا الزاهد على الفيديو قائلة: “اتبسط جدا لما شوفت الإعلان القديم ده من مسرحية ” خلوصي حارس خصوصي” مع العظيم سمير غانم و حبيبي طلعت زكريا الفاتحة على روحهم”.

وكان من الملاحظ في الفيديو القصير الذي شاركته هنا الزاهد في طفولتها، هو لون شعرها الأسود وعينيها الملونتين، كما أن هناك العديد من الأعمال التى شاركت فيهم الزاهد وهي طفلة، كشفت أيضًا عن تلك التفصيلة التى فاجأت عدد من متابعيها، حيث دائمًا ما تعتمد «هنا» اللون الأشقر الذهبي ولا تغيره، فظن الكثيرين أنه لون شعرها الطبيعي.

وكان أول عمل شاركت فيه هنا الزاهد، خلال فترة طفولتها إلى جوار الإعلانات ظهرت في مشهد قصير في فيلم “المشخصاتي”، وذلك عام 2003، لتشارك بعده في مسرحية “خلوصي حارس خصوصي”، وشاركت مع الفنان محمد صبحي في مسلسل “يوميات ونيس” في عام 2009 حين أدت دور فتاة مصرية كانت تعيش بأمريكا.

هنا الزاهد في مسلسل “يوميات ونيس” عام 2009

انضمت إلى طاقم عمل مسلسل “فرق توقيت”، بجانب الفنان تامر حسني، ونيكول سابا في 2014، ثم ظهرت في نفس السنة في فيلم “خطة جيمي” بالاشتراك مع المغنية ساندي وإسلام جمال، كما قدمت دور رئيسي في مسلسل “مأمون وشركاه”.

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من ناحية أخرى، دخلت الفنانة هنـا الزاهد في نوبة بكاء مثيرة خلال لقائها في “برنامج مع النجوم” منذ عدة أيام مع الإعلامية إنجي علي، بعدما تذكرت زوج والدتها الفنان الراحل طلعت زكريا.

وقالت هنا: “طلعت زكريا انا مفتقداه كله، لأنه هو الي مربيني أنا واخواتي من وأنا في سادسة إبتدائي، هو إنسان بمعنى الكلمة، أنا كبرت لاقيته، هو أبويا اللي رباني انا واخواتي وكنت أناديه بـ دادي”.

وأضافت” طلعت كان حنون وطيب جدًا، و كنت بحكيله اللي مقدرش احكيه لأمي بحبه جدا الله يرحمه، و آخر 9 سنين من عمره كان مريض ولكن كان ما يبينش، وكاتم لأي أوجاع، من حزننا عليه عزلنا البيت بعد وفاته واشترينا بيت جنب البيت القديم بالظبط.. الله يرحمه”.

أوضحت هنا الزاهد أن أفراد عائلتها لم يكونوا قادرين على العيش في نفس المنزل بعد وفاة طلعت زكريا، وهو ما دفعهم للانتقال إلى منزل مجاور له، للابتعاد عن الذكريات المرتبطة بالمكان.

يُذكر أن الفنان طلعت زكريـا أصيب في سبتمبر 2007 بإلتهاب بأحد شرايين المخ مما أدى إلى إصابته بغيبوبة أدت إلى اعتزاله العمل لفترة وجيزة، وتوفى في 8 أكتوبر 2019 إثر أزمة صحية، عن عمر يناهز 59 عامًا.

وكانت آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد في السباق الرمضاني الماضي، كان “مسلسل النمر” بطولة محمد إمام، ونرمين الفقي، وحجاج عبدالعظيم، وبيومي فؤاد، وأحمد عبدالله محمود، وخالد أنور، ومحمد مهران وغيرهم، ومن تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.

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