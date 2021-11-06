بتعليق يتضمن لفظا نابيا .. حقيقة شتم شذى حسون رحمة رياض

كتب امير فتحي في السبت 6 نوفمبر 2021 05:45 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لتعليق من حساب منسوب للفنانة العراقية ” شذى حسون ” يتضمن لفظا نابيا يسئ لمواطنتها الفنانة ” رحمة رياض ” .

وكشفت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” عن حقيقة هذا التعليق وشتم شذى حسون لرحمة رياض في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر .

حيث أشارت مي العيدان إلى أنها تواصلت مع شذى حسون لمعرفة حقيقة الأمر وأكدت الأخيرة لها على أن هذا التعليق مزيف وأنه من المستحيل أن تصدر عنها مثل تلك الألفاظ ضد رحمة رياض أو غيرها .

فكتبت العيدان في تغريدتها : ” توضيح للأهمية .. تواصلت مع الفنانة الجميلة شذى حسون وأكدت لي أنها من عاشر المستحيلات أن يصدر منها هذا اللفظ والتعليق لا ضد رحمة رياض ولا غير رحمة رياض ” .

وتابعت : ” وأن التعليق مزيف عن طريق الفوتوشوب .. فرجاء عدم تداول البوست المزيف لأنه عاري عن الصحة وغير حقيقي .. والله يحفظ بنات العراق الطيبين ” .