مقتل مغنية برازيلية شهيرة بحادث أليم.. وفيديو لحطام الطائرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توفيت المغنيّة البرازيلية ماريليا ميندونكا مع مدير أعمالها ومساعدتها بحادث تحطّم طائرة صغيرة كانت تقلّهم إلى كرانتيغا في البرازيل.

وتحطّمت الطائرة في ولاية ميناس جيرايس البرازيلية، حيث لقيت ماريليا البالغة من العمر 26 عاماً، مصرعها على الفور بالإضافة إلى طاقم الطائرة المؤلف من الطيّار ومساعده.

واشتهرت ماريليا كمغنيّة للموسيقى الريفية في البرازيل كما حازت على جائزة غرامي اللاتينية عام 2019. وكانت ماريليا قد نشرت فيديو لها يوم الجمعة من داخل الطائرة قبل التحطّم، حيث تستعد لإحياء حفل موسيقي.

ولا تزال التحقيقات مستمرّة لمعرفة سبب تحطّم الطائرة. وبدوره، نعى الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو المغنيّة الشابة على تويتر واصفاً إياها بواحدة من أعظم فنانات جيلها.