جورج كلوني في نداءٍ إلى وسائل الإعلام: أولادنا بخطر.. لا تنشروا صورهم!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدر النجم الهوليوودي جورج كلوني نداءً إلى الإعلام طالباً منها تجنّب نشر صور ولديه، معتبراً أنّ ذلك يُعرّض حياتهما للخطر.

لكلوني وزوجته المحامية البريطانية من أصلٍ لبناني أمل علم الدين، ولدين توأمين يبلغان من العمر 4 أعوام.

وفي ندائه، أرسل كلوني رسالة متوجّها فيها إلى صحيفة الدايلي مايل البريطانية وصحف أخرى لم يقم بتسميتها وذلك بعدما رأى صوراً لطفل الممثلة بيلي لورد منتشرة على الانترنت.

وقال كلوني في منشوره “بعدما رأينا هذه الصور وقمتم بإزالتها نطلب منكم الامتناع عن نشر صور تُظهر وجهي طفلينا في صحيفتكم” وأضاف “إنني شخصية مشهورة وأتقبّل أحياناً الصور التي تقتحم حياتي الشخصية وذلك كجزءٍ من الضريبة التي ندفعها في مجال عملنا، لكن أولادنا لم يقوموا بهذا الالتزام”.

وأكمل كلوني “لم نقم يوماً ببيع صور أولادنا، لا ننشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي لأننا لا نريد تعريض حياتهم للخطر”. ولم تُعلّق الدايلي مايل على رسالة كلوني بعد.