معتصم النهار يعيش حالة من النشاط الفني.. جدول حافل بالأعمال

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يعيش النجم السوري معتصم النهار حالة من النشاط الفني؛ ففي الوقت الذي يخوض فيه بطولة مسلسل “خرزة زرقا” الذي تعرضه شاشة “ام تي في” – اللبنانية، يتابع معتصم تصوير مشاهده ببطولة المسلسل القصير “إيكو” للمخرج محمد عبد العزيز حيث تشاركه بطولة العمل الفنانة قمر خلف.

كما يستعد معتصم النهار لعمل رمضاني مع شركة “الصباح اخوان” حيث سيتشارك بطولته مع النجمين عابد فهد وسلافة معمار.

ومسلسل “خرزة زرقا” هو من كتابة كلوديا مرشليان وإخراج جوليان معلوف وإنتاج شركة “صبّاح إخوان” ويشارك في بطولته إلى جانب معتصم النهار عدد من الممثلين نذكر من بينهم رولا بقسماتي، وكارمن لبس، ويوسف حداد، وبديع أبو شقرا وغيرهم.

يدور “خرزة زرقا” حول عائلتين، الأولى من سوريا والثانية من لبنان، تجمعهما الظروف القاسية في حياتهما اليومية. يصور المسلسل زين (معتصم النهار) إبن العائلة السورية، وعليا (رولا بقسماتي) إبنة العائلة اللبنانية، في قصّة حبّ معقّدة.

الجدير ذكره أن معتصم النهار كان قد فاز بجائزة الموريكس دور كأفضل ممثل بعد تميّزه في الأعمال الدرامية التي قدّمها خلال السنوات الأخيرة الماضية وتحقيقه النجاح، وتسلّم الجائزة في الحفل الذي أقيم في لبنان بحضور نخبة من أهم النجوم العرب.

كما عرض لمعتصم مؤخرًا مسلسل “صالون زهرة” الذي شاركته البطولة فيه النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم وحقق نسبة مشاهدة مرتفعة على منصة “شاهد” التابعة لمجموعة “ام بي سي”.