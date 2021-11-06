شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر لـ صابر الرباعى: "أخويا الغالى عشرة العمر منور مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم مصطفى قمر، على توجيه رسالة حب للنجم صابر الرباعى، بعد وصوله إلى القاهرة لإحياء حفلين، ونشر مصطفى قمر صورة عبر حسابه على إنستجرام، وكتب عليها قائلاً: "الحبايب متجمعين وأخويا الغالي عشرة العمر الفنان الكبير صابر الرباعي منور مصر يا صابر ".



مصطفى قمر

يستعد النجم التونسى صابر الرباعى، لإحياء حفلين غنائيين في مصر خلال شهر نوفمبر الجارى، وذلك ضمن الحفلات التي تنطلق ضمن مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثلاثين، على أن يكون حفله الأول يوم الخميس الموافق 11 نوفمبر بمكتبة الإسكندرية، أما الحفل الثانى سيكون يوم 13 نوفمبر على مسرح دار الأوبرا المصرية بالقاهرة.

من ناحية أخرى طرح النجم صابر الرباعى، أحدث أغانيه، التى تحمل اسم "شد صحيح" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهى من ألحانه وكلمات حاتم القيزانى، وتوزيع سامى المعتوقى.

وذلك بعدما طرح قبلها أغنية اخرى باسم "المعطف"، والأغنية من كلمات كريم العراقى، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع موسيقى ميشال فاضل وإشراف عام خالد أبو منذر، والكليب من إخراج وليد ناصيف، وتم تصوير كليب "المعطف" فى بيروت، حيث استمر التصوير لمدة 3 أيام.