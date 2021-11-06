شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم لطفى لبيب فى افتتاح مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكرم اليوم الفنان الكبير لطفى لبيب في افتتاح مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون أحدى مشروعات أشرف زكي رئيس الأكاديمية السابق، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والدكتورة غادة جبارة رئيس الأكاديمية، كما يتم تكريم كل من الفنان احمد فؤاد سليم والفنانة سهير المرشدي، وتكريم اسم الفنان الراحل محمود الجندي ويتسلم الجائزة نجله المخرج أحمد الجندي، وتكريم اسم نهاد صليحة ويتسلم الجائزة ابنتها سارة عناني، بالإضافة إلى تكريم عدد من أبطال حرب 6 أكتوبر المجيدة.

ومن المقرر أن يتضمن حفل الافتتاح العديد من الفقرات الفنية المتنوعة بالإضافة إلى قائمة كبيرة من التكريمات لنجوم الفن ومحاربين حرب 73 ومن بين هذه الفقرات مسرحية "فن الحرب" التى تلقى الضوء على دور الفنانين فى حرب أكتوبر سواء من كانوا على الجبهة أو خارجها، تأليف إيمان سمير، إخراج محمود فؤاد صدقى، بطولة طلاب المعهد العالى للفنون المسرحية بالاشتراك مع طلاب المعهد العالى الباليه.

تبلغ مساحة المسرح 1500 متر مربع ومكون من خشبة مسرح فتحتها 20 مترًا وعمق 14 مترًا وارتفاع يصل إلى 6 أمتار وكواليس 3 أمتار ونصف ويتسع إلى 200 مقعد ثابت، بالإضافة إلى إمكانية وضع 500 مقعد إضافى، وذلك يرجع إلى تصميمه المبتكر والمرن وإلغاء الحد الفاصل ما بين الصالتين صالة الجمهور، وصالة التمثيل مما يسمح فى تلبية احتياجات الفنانين فى أشكال وأساليب المسرح المختلفة، ويساعد الفنان على تغيير شكل المسرح والتواصل المباشر بين الممثل والمشاهد ومن الممكن أن يتحول المسرح إلى أشكال من الفضاءت غير التقليدية ويساهم فى تلبية الرغبات الفنية والتعليمية.