هشام عباس يحتفل بزفاف إبنته بحضور نجوم الفن

كتب امير فتحي في السبت 6 نوفمبر 2021 02:57 مساءً - احتفل الفنان المصري ” هشام عباس ” يوم أمس الجمعة بزفاف إبنته ” ياسمين ” في أحد الفنادق الكبرى بمدينة الجونة .

وشهد حفل الزفاف حضور عدد من نجوم الفن والإعلام جاء من بينهم : مصطفى قمر وحميد الشاعري وإيهاب توفيق وشيرين رضا والإعلامية إنجي علي وغيرهم .

وحرص هشام عباس على تسليم إبنته ياسمين إلى عريسها على أنغام أغنية قدمها لها بهذه المناسبة وتحمل إسم ” وبقت عروسة ومحروسة ” .