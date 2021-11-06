هشام عباس يحتفل بزفاف إبنته بحضور نجوم الفن

كتب امير فتحي في السبت 6 نوفمبر 2021 02:57 مساءً - احتفل الفنان المصري ” هشام عباس ” يوم أمس الجمعة بزفاف إبنته ” ياسمين ” في أحد الفنادق الكبرى بمدينة الجونة .
وشهد حفل الزفاف حضور عدد من نجوم الفن والإعلام جاء من بينهم : مصطفى قمر وحميد الشاعري وإيهاب توفيق وشيرين رضا والإعلامية إنجي علي وغيرهم .
وحرص هشام عباس على تسليم إبنته ياسمين إلى عريسها على أنغام أغنية قدمها لها بهذه المناسبة وتحمل إسم ” وبقت عروسة ومحروسة ” .
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