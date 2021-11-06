” هي الآن بين يدي الله ” .. تدهور الحالة الصحية لسهير البابلي

كتب امير فتحي في السبت 6 نوفمبر 2021 02:57 مساءً - كشف الدكتور ” رضا طعيمة ” زوج إبنة الفنانة ” سهير البابلي ” في تصريحات صحفية له عن تطورات الحالة الصحية لسهير البابلي . فأشار رضا طعيمة إلى تدهور الحالة الصحية لوالدة زوجته بشكل كبير خلال الساعات الماضية ودخولها في غيبوبة . وأضاف أن سهير البابلي موضوعة على جهاز التنفس الصناعي وحالتها حرجة مطالبا محبيها وجمهورها بالدعاء لها وعلق قائلا : ” هي الآن بين يدي الله .. ربنا يتغمدها برحمته ” . وتابع الدكتور رضا طعيمة : ” سبحان الله ترقد فى غرفة الرعاية المركزة ووجهها كله نور وكأنها نائمة فى سلام لأنها كانت دائمًا تحب الله والناس وتقف مع وطنها دائماً فى الشدائد ” . وقال أن الفنانة سهير البابلي قبل أن تدخل في الغيبوبة كانت قد توضأت وأدت الصلاة وبعدها مباشرة دخلت فى غيبوبة .

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