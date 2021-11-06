كتب امير فتحي في السبت 6 نوفمبر 2021 02:57 مساءً - حرصت الفنانة المصرية رانيا يوسف على تقديم التهنئة للنادي الأهلي عقب الفوز الكبير الذي حققه على منافسه نادي الزمالك بخمسة أهداف.
ونشرت رانيا صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، ظهرت فيها وهي ترتدي ملابس باللون الأحمر، وهو لون فانلة وشعار النادي الأهلي، معلقة على الصورة قائلة: “ألف مبروك للنادي الأهلي”.
من ناحية أخرى، كانت رانيا يوسف قد أكدت في تصريحات صحافية، أنها لا تفكر في الزواج مجددًا وهي حالياً لا تفكر إلا في تربية أبنائها فقط، مردفة: “موضوع الزواج انتهى بالنسبالي”.
وشاركت رانيا في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “ملوك الجدعنة”، بطولة النجمين عمرو سعد، مصطفى شعبان، عمرو عبد الجليل، ياسمين رئيس، والراحل دلال عبد العزيز، من إخراج أحمد خالد موسى، كما عُرض لها الموسم الثاني من مسلسل “الحرامي” من توقيع المخرج أحمد الجندي، معالجة وإشراف على فريق الكتابة أحمد فوزي صالح، وانتهت من تصوير دورها في الموسم الرابع من مسلسل “الآنسة فرح”، وهو من بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني.
كانت هذه تفاصيل خبر رانيا يوسف بالاحمر القصير احتفالا بفوز الاهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.