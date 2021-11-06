رانيا يوسف بالاحمر القصير احتفالا بفوز الاهلي

كتب امير فتحي في السبت 6 نوفمبر 2021 02:57 مساءً - حرصت الفنانة المصرية رانيا يوسف على تقديم التهنئة للنادي الأهلي عقب الفوز الكبير الذي حققه على منافسه نادي الزمالك بخمسة أهداف.

ونشرت رانيا صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، ظهرت فيها وهي ترتدي ملابس باللون الأحمر، وهو لون فانلة وشعار النادي الأهلي، معلقة على الصورة قائلة: “ألف مبروك للنادي الأهلي”.

This is a Twitter Statushttps://twitter.com/RaniahYousief/status/1456726659659337733?ref_src=twsrc%5Etfw

من ناحية أخرى، كانت رانيا يوسف قد أكدت في تصريحات صحافية، أنها لا تفكر في الزواج مجددًا وهي حالياً لا تفكر إلا في تربية أبنائها فقط، مردفة: “موضوع الزواج انتهى بالنسبالي”.

وشاركت رانيا في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “ملوك الجدعنة”، بطولة النجمين عمرو سعد، مصطفى شعبان، عمرو عبد الجليل، ياسمين رئيس، والراحل دلال عبد العزيز، من إخراج أحمد خالد موسى، كما عُرض لها الموسم الثاني من مسلسل “الحرامي” من توقيع المخرج أحمد الجندي، معالجة وإشراف على فريق الكتابة أحمد فوزي صالح، وانتهت من تصوير دورها في الموسم الرابع من مسلسل “الآنسة فرح”، وهو من بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني.