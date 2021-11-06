شاهد.. نادين نسيب نجيم تتألم خلال جلسة شد المؤخرة: “مش قادرة بتكهرب”

كتب امير فتحي في السبت 6 نوفمبر 2021 02:57 مساءً - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة خضوع الفنانة اللبنانية نادين لجلسة شد عضلات في جسمها في احد مراكز التجميل.

وظهرت نجيم في المقطع المصور الذي نشرته عبر ”الستوري“ بحسابها على إنستغرام، وهي تصرخ وتقول إنّ الجهاز الذي استخدموه ”بيقتل“، وأضافت: ”مش قادرة بتكهرب ما بقدر أحكي“.

وظهرت نادين نسيب نجيم في الفيديو ممدة على بطنها أثناء خضوعها لجلسة الشد فيما كانت تقول: “شو عم تعملي” وتابعت ضاحكة “بتقتل بتقتل مش قادرة اتحمل بتكهرب تكهرب”.

وحظي الفيديو بردود فعل واسعة بين المتابعين، وأشاد بعضهم بعفوية النجمة اللبنانية، فيما استغرب اخرون قيامها بمشاركة هذا الفيديو حيث كتب احدهم “عندها جمهور يعزها ويحترمها ، ما يصلح تعمل حاجات تافهة تخلي جمهورها يكرهها”..

يذكر أن آلية شد العضل لها خصوصية في كل منطقة بالجسم، فهناك أجهزة متخصصة لهذا الأمر إن كان لعضلات البطن، وكذلك العضلات الأساسية الأخرى لتحقيق توازن وثبات أفضل.