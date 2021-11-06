هي نجمة سعودية؛ نجحت نجاحاً كبيراً كإعلامية وكأيقونة للموضة والأناقة في العالم العربي.. ولها شقيقة تعمل في مجال التمثيل.. ركزوا في الملامح جيدًا

كتب امير فتحي في السبت 6 نوفمبر 2021 02:57 مساءً - تداولت مجموعة من الحسابات علي السوشيال ميديا تداول لصورة لطفلة صغيرة، وكُتِب عليها أنها لإعلامية سعودية شهيرة، حيث كانت في تلك الصورة تبلغ من العمر قرابة 5 سنوات، وهي صورة نارة لها في مرحلة الطفولة

أنها الإعلامية السعـودية “لجين عمران“، والتي نشرت مجموعة من الصفحات علي منصّات التواصل الإجتماعي، صورتها وهي طفلة في سنوات عمرها الأولي، تزامنًا مع عيد ميلادها الـ 44 الذي إحتفلت به منذ أيام، وظهرت عمران في تلك الصورة ترتدي فستانًا منفوشًا باللون الأبيض وتعتمد قَصّة شعر قصيرة.

وحازت تلك الصورة المتداولة على إعجاب عدد كبير من قبل متابعي ومحبي الإعلامية، وانهالوا عليها بالتعليقات، حيث اندهشوا من شكلها الجميل وبرائتها، وهي طفلة، وأكدوا أنها كانت ومازالت تتمتع بملامح وجه جميلة ومميزة.

صورة نادرة من طفولة الإعلامية السعودية «لجين عمران»

لجين عمران هي إعلامية سعودية، ولدت في مدينة الجبيل شرق المملكة العربية السعودية في يوم 26 أكتوبر عام 1977، واستطاعت أن تحقق نجاحاً كبيراً كإعلامية وكأيقونة للموضة والأناقة في العالم العربي. عملت لجين كمقدمة برامج في عدة محطات، وقد زاد صيتها منذ تقديمها لبرنامج “صباح الخير يا عرب” علي شاشة الـ MBC.

بدأت لجين عمران مشوارها الفني من خلال القناة الفضائية البحرينية وقناة روتانا خليجية في برنامج “حول الخليج” وبرنامج “كيف الحال مع لجين” وشاركت ضمن حلقات برنامج “يا هلا” عام 2004م. كما وقدمت لجين عمران العديد من الأمسيات الشعرية في مهرجانات عديدة عام 2005م كمهرجان الدوحة.

انتلقلت لجين عمران نقلة فريدة من نوعها عبر تقديمها لبرنامج “صباح الخير ياعرب عام 2008م وقد قدمت هذه التجربة لها الكثير من التقدم والنجاح حتى الآن”. وشاركت لجين عمران ابداعها في تقديم حفل اختتام مهرجان دبي السينمائي لعام 2009م.

بقيت حياة الإعلامية لجين عمران غامضة ولا تتحدث عنها أبداً، بحيث نجحت بأن تبقي على حياتها بعيداً عن الأضواء وتمنع تداولها بين الصحافة ووسائل الإعلام، ولكنها قامت بالفعل بتشكيل هواجس لبعض متابعينها لتتبع ومعرفة أدق تفاصيلها، ومعرفة قصة زواجها التي باءت بالفشل وانتهت بالطلاق وأثمرت بإنجاب ولدين هما (سمير 16 عاماً وجيلان 19 عاماً)، والآن لا يُعرف طريقهما وأين هما وما إذا كانا يعيشان بين أحضان والدتهما أم بعيداً عنها…إضغط هنا وشاهد الآن أحدث صور مُسربة لهما!

لجين عمران ترتيبها الثاني بين إخوتها، وأصغرهم الفنانة أسيل عمران، طفولة لجين كانت سعيدة كثيرًا بسبب علاقة الحب التي جمعت والديها وطريقة تربيتهما لها ولأخوتها. وعن طفولتها قالت لجين عمران: “أروع طفولتها، لما بشوف مقابلات في بعض الأحيان، سواء أجانب أو عرب أقول الله شو كنت محظوظة، الحين أقلب ذكريات الطفولة من كثر ما أنا أستمتع فيها، حلوة لدرجة أنه إذا كنت متضايقة أرجع لها”.

كما جمعتها علاقة صداقة مميزة بأشقائها، بسبب الصداقة العميقة التي جمعت بينهم، وعلقت لجين على هذه الصداقة قائلة: “قسما بالله مهرجان، ونحن ما شاء الله عيلة كبيرة يعني، 4 أولاد و3 بنات فلك أن تتخيل أما كل واحد يجي مع مرته وعياله حفلة”.

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من ناحية أخرى، تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً جديدة من يوم ميلاد الإعلامية السعودية لجين عمران، والتجهيزات الفخمة التي أعدّتها للاحتفال بعيد ميلادها الـ44 وسط حضور أفراد أسرتها وأصدقائها، والتي عرّضتها للكثير من الانتقادات الساخرة.

وفي التفاصيل، نشرت لجين في الأيام الماضية صورًا من حفل ميلادها الذي تميّز بتجهير لوغو خاص بها يحمل أول حرفين من اسمها “lo”، وهو ما انتقده البعض ووصفه بالاستعراض والسعي لإثارة الجدل على السوشيال ميديا.

ومن ثم شاركت عمران متابعيها بصور تجمعها بابنها سمير وابنتها جيلان وكانا بكامل أناقتهما، لكنها حرصت على إخفاء وجهيهما باستخدام “إيموجي” ضخمة، وهو ما عرّضها للانتقاد والسخرية من تصرفها الغريب، متسائلين عن السبب وممَ تخاف؟! معتبرين أن ما قامت به “غريب” وغير منطقي، فجميع الناس يمتلكون صفحات على السوشيال ميديا، وهي ليست بالشخصية الفنية المشهورة حتى يتعرض ولداها للانتقاد القاسي والتنمّر بسببها كما يحصل مع أولاد باقي النجوم.

وعلّقت لجين على الصور قائلةً: “عيالي أغلى وأعظم نعمة من ربي حبيبي. نعمة لا تقدَّر بثمن. الله يحفظهم لي ويحميهم ويبارك فيهم. وجودهم معي في هاليوم طيرني من السعادة”.

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