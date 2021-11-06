شكرا لقرائتكم خبر عن فركش تصوير حدوتة "حكايتى مع الزمان" لـ ميرفت أمين.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أسرة حدوتة "حكايتى مع الزمان" للنجمة ميرفت أمين ضمن قصص وحكايات مسلسل "إلا أنا" صباح اليوم السبت فى ديكور منزل شقيقة ميرفت أمين وتجسدها الفنانة ليلى عزب العرب، خلال الأحداث بمصر الجديدة، بالتزامن مع عرضه على قنوات dmc، حيث تناقش ميرفت أمين أكثر من قضية تهم المجتمع والمرأة بالأخص، ومنها الأسباب التي قد تدفع المرأة لطلب الطلاق بعد سنوات طويلة من الزواج، والتراكمات النفسية التي تتكون بداخلها نتيجة لعدة تصرفات يفعلها الزوج.

يذكر أن "حكايتى مع الزمان" هي الحكاية الخامسة من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا"، وهى بطولة ميرفت أمين، أحمد خليل، أشرف زكى، حازم إيهاب، أحمد جمال سعيد، أحمد والى، رحاب عرفة، نوال سمير، شاهيستا سعد، رضوى جودة، هايدي رفعت، وتأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى حول المشاكل الأسرية.