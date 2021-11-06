شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى بعد حفل مهرجان الموسيقى العربية: "ليلة العمر مع الجمهور الرائع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم عاصى الحلانى، عن سعادته الشديدة بعد حفله في مهرجان الموسيقى العربية، وشارك جمهوره بفيديو من الحفل عبر حسابه على تويتر، وكتب قائلاً: "ليلة العمر في دار الأوبرا القاهرة ألف شكر على محبتكم الكبيرة مع الجمهور الرائع".

وكان النجم اللبناني عاصي الحلانى أحيا واحدة من أقوى حفلات مهرجان الموسيقي العربية في دورته الثلاثين ، على خشبة مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، أمس الجمعة، وبدأ الحفل بأغنية "كبيرة يا مصر"، وبعدها قدم عددًا من الأغاني منها (يا طير وجن جنوني وبحبك وبغار وإن كان عليا وقولي جاية وأني مارق مريت وطول عمري بسمعهم)، كما قدم أغنية "سواح" للعندليب عبد الحليم حافظ، واختتم حفله بأغنية أحلف بسماها وبترابها.

وقال الحلاني على هامش فعاليات مهرجان الموسيقي العربية في دورته الثلاثين: أتمنى أن تبقى مصر مستقرة، ونحن فخوريون اننا ننتمي لهذا الوطن والمنطقة العربية، وأوجه الشكر لكل القائمين على مهرجان الموسيقي العربية.

وانطلق افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الثلاثين بدار الأوبرا المصرية يوم الاثنين الماضى، بحضور كل من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وجيهان مرسى مديرة المهرجان، ومجدى صابر رئيس دار الأوبرا، وأُهديت الدورة إلى روح كل من الراحلين الموسيقار جمال سلامة وعبده داغر، تقديرا لمشوارهما الغنائى الكبير الملىء بالإنجازات.