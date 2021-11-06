شكرا لقرائتكم خبر عن دانيال كريج يكشف عن تفاصيل تحضيره لأحداث فيلم No Time To Die منذ 15 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمي دانيال كريج، عن أنه خطط للجزء الأخير له فى سلسلة أفلام جيمس بوند، قبل 15 عامًا عندما انضم إلى السلسلة في فيلم Casino Royale، حيث قال الممثل البالغ من العمر 53 عامًا، إنه أخبر المنتجين برغبته فى أن يُقتل خلال الجزء الـ15، وأزاح النجم العالمى الستار عن هذه المعلومة حول كواليس التحضير لفيلم No Time To Die، بعد الاحتفاظ بسريتها على مدار السنوات الطويلة الماضية.

كما تحدث مبدعو سلسلة الأفلام عن كيفية الحفاظ على هذا التطور سرًا، حيث قالوا إن "ذلك أصبح ممكنًا من خلال توزيع محدود للنص الحقيقى، ومنح الآخرين نصًا مزيفًا بنهاية مختلفة"، وقال جريج ويلسون، المنتج المساعد للفيلم، إن "السيناريو المزيف أظهر بوند يتسلق من تحت الأنقاض ليكتشف عن أنه حصل على لقب فارس"، وأضاف: "هذه هي المرة الأولى التي نضطر فيها إلى إبقاء عناصر القصة سرية"، وذلك حسب ما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وكان فيلم الأكشن والإثارة No Time To Die للنجم العالمي دانيال كريج، حقق إيرادات تجاوزت حاجز الـ 525 مليون دولار عالمياً، بعد عرضه 7 أكتوبر الماضى، ليتربع الفيلم على عرش شباك التذاكر العالمية ويتغلب على فيلم Venom الذي حقق إيرادات حوالي 350 مليون دولار عالمياً، الذي عرض فى 17 اكتوبر الماضي.

ويدور فيلم No Time To Die حول حياة جيمس بوند الذى ترك الخدمة النشطة ليتمتع بحياة هادئة فى جامايكا، لكن هدوء حياته لا يدوم طويلاً، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، ما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.

فيلم Venom من بطولة توم هاردى، وميشيل ويليامز، ووودى هارلسون، وجينى سليت، وريز أحمد، ومارسيلا براجيو، وريد سكوت، وميشيل لى، وسكوت هيز، وماك براندت، ومن تأليف مجموعة متنوعة من الشخصيات وهم كيلى مارسيل، وسكوت روزنبرج، وتود مكفارلين، وجيف بينكنر، وديفيد ميشليني.