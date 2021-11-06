شكرا لقرائتكم خبر عن حفل "ترافيس سكوت" فى هيوستن الأمريكية يخلف 8 قتلى ومئات الجرحى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مهرجان Astroworld الذى أحياه النجم العالمي ترافيس سكوت، في مدينة هيوستن الأمريكية، مساء أمس الجمعة، مأساة كبيرة تسببت فى مصرع 8 أشخاص، وإصابة المئات بسبب التدافع.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن حفل ترافيس سكوت، خلف 8 قتلى وأكثر من 300 مصاب، بعد تدافع الحضور بشكل كبير للأمام، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الأشخاص أرضًا بسبب الاندفاع، ونقل التقرير تصريحات لـ صمويل بيبينا، رئيس الإطفاء فى المدينة، الذى قال "فى تمام الساعة 9 مساءً، بدأ الحشد في الاندفاع إلى الأمام، ما تسبب في توقف سكوت عن العرض عدة مرات ليطلب من الأمن مساعدة المعجبين، وأرسل أعضاء قسم الإطفاء إلى الحشد الكثيف لإنقاذ الجرحى".

وأضاف رئيس الأطفاء، "الساعة 9:38 مساءً بالتحديد، وقعت حادثة الإصابات الجماعية، وفي ذلك الوقت بدأت مرحلة الإنعاش القلبي الرئوي لإنقاذ المشجعين فاقدي الوعي، وفي الوقت نفسه، انتشرت منشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي، من أجل الاستغاثة لإنقاذ الحضور فى الحفل".