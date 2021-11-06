زوج ابنة سهير البابلى: وجهها كله نور ولكن الحالة حرجة وليس هناك تحسن

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رضا طعيمة، المفكر والمحاضر الدولى فى علم التربية والاتزان وزوج ابنة الفنانة الكبيرة سهير البابلى أن حالتها الصحية ما زالت حرجة وليس هناك تحسن.

وأوضح زوج ابنة سهير البابلى تطورات الحالة الصحية للفنانة الكبيرة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" قائلاً: "سبحان الله ترقد فى غرفة الرعاية المركزة ووجهها كله نور وكأنها نائمة فى سلام، لأنها كانت دائمًا تحب الله والناس وتقف مع وطنها دائماً فى الشدائد"

وأكد طعيمة أن الفنانة الكبيرة لا تتجاوب مع المحيطين بها ولا تفتح عينيها وتتنفس بمساعدة جهاز تنفس صناعى قائلاً: "تعلمنا أنه طالما المريض يتنفس حتى وإن كانت حالته حرجة ألا نقطع الأمل وأن ندعو له بالشفاء فربنا يحيى العظام وهى رميم وقادر على كل شيء، وربنا يتولاها".

وأضاف زوج ابنة الفنانة الكبيرة متحدثًا عن دورها الوطنى: "وقفت مع وطنها وقفة بطل وأعلنت صراحة رفضها للإخوان، وكانت مثقفة ومفكرة وعبقرية ومواطنة مصرية صالحة ومخلصة تمثل المرأة المصرية ووقفت فى وجه أعداء الوطن وأيدت الرئيس السيسى وكانت نموذج أصيل حريص على الهوية والانتماء المصرى، وتحالفت مع الدولة المصرية فى شدتها وأعلنت دائما موقفها بشكل واضح ، وكان تدينها تدين وسطى لطيف ليس به تشدد".

وكشف زوج ابنة الفنانة الكبيرة سهير البابلى كيف تطورت الحالة الصحية للفنانة الكبيرة وتفاصيل الساعات التى قضتها قبل دخولها فى غيبوبة السكر، موضحًا: "منذ أيام تعرضت الحاجة سهير لاضطراب فى معدلات السكر، ولاحظنا تدهور صحتها، ورغم ذلك وتوضأت وأدت الصلاة وبعدها مباشرة دخلت فى غيبوبة، أى أنها دخلت الغيبوبة وهى على وضوء وبعد أن أدت فريضة الصلاة"