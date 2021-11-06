شكرا لقرائتكم خبر عن جيسون ستاثام يستعرض مهاراته القتالية فى كواليس The Expendables 4.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم العالمي جيسون ستاثام، متابعيه وجمهوره، بلقطات من وراء كواليس تصوير فيلمه الجديد The Expendables 4 الذى يشاركه بطولته النجم العالمى سيلفستر ستالون، وعدد كبير من النجوم والمشاهير.

ونشر ستاثام، مجموعة صور عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، يظهر فيها وهو يستعرض مهاراته فى استخدام "السكين" خلال معركة يخوضها مع مدربه القتالي، لتنتهي الصور بجلسة صلح تجمعهما فى النهاية بعد الانتهاء من تصوير المشهد، وكتب ستاثام فى تعليقه على الصور، "إنه لشرف حقيقي قضاء بعض الوقت أمام الشاشة مع الموهوب بشكل لا يصدق، مدرس حقيقي في لعبته وقوة السرعة والمهارات التي تستغرق وقتًا طويلاً لتحقيقها، تحيه كبيرة لكل ما تفعله يا أخي".

وشارك ستاثام، مؤخرًا، متابعيه وجمهوره بأول صورة من كواليس تصوير الجزء الرابع من سلسلة الأفلام The Expendables، مع النجم العالمي سيلفستر ستالون، لتكمل النجاحات التي حققتها الأجزاء الأولى التي عرضت على مدارالسنوات الماضية، .

ورحب عدد كبير من الجماهير بظهور النجمين سوياً فى كواليس الجزء الجديد، لنفي شائعات انفصالهم فى الحبكة الدرامية للجزء الرابع، بعد أن أكد البعض وجود خلافات بينهما وانفصالهم فى الحبكة، لتأتي تلك الصورة لنفي كل تلك الأقاويل باستمرارهم سوياً.



ستاثام وراء الكواليس



جيسون فى الجزء الجديد من فيلمه



لقطة من كواليس فيلم The Expendables 4