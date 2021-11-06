شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر يهنئ الفنان أحمد سلامة بفوزه فى انتخابات نقابة المهن التمثيلية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، الفنان أحمد سلامة عضو الحزب بفوزه بعضوية مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية.

كما هنأ الفنان أحمد سلامة النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين وأمين عام حزب إرادة جيل، كما هنأ الفنان أحمد سلامة الكاتب الصحفي محمود نفادى نائب رئيس الحزب.

وأكد قيادات واعضاء الحزب اعتزازهم بفوز الفنان أحمد سلامة بعضوية مجلس نقابة المهن التمثيلية تقديرا لمسيرته الفنية المتميزة وتقديمه اعمال فنية راقيه مما استوجب ثقة الفنانين به ممثلا لهم فى مجلس ادارة نقابة المهن التمثيلية.

جدير بالذكر أن الفنان أحمد سلامة وقع العام قبل الماضي استمارة عضوية بحزب إرادة جيل عقب لقائه مع تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ومحمد تيسير مطر الأمين العام لحزب إرادة جيل.

وأعرب الفنان أحمد سلامة عن سعادته بالانضمام لعضوية حزب إرادة جيل خاصة أنه حزب الشباب وانه سوف يعمل على تنشيط العمل الحزبى فى مجال الثقافة والفنون، موضحا أن عمه محمد سلامة كان نائبا سابقا بمجلس الشعب عن دائرة ميت غمر بالدقهلية.

وانتهت انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهن التمثيلية بالإعلان عن أسماء الفائزين وحصل الفنان أحمد سلامة على ٥٨٩ صوتا.



تيسير مطر جيل يهنئ الفنان أحمد سلامة عضو الحزب بفوزة فى انتخابات نقابة المهن التمثيلية (1)



تيسير مطر جيل يهنئ الفنان أحمد سلامة عضو الحزب بفوزة فى انتخابات نقابة المهن التمثيلية (1)



تيسير مطر جيل يهنئ الفنان أحمد سلامة عضو الحزب بفوزة فى انتخابات نقابة المهن التمثيلية (2)



تيسير مطر جيل يهنئ الفنان أحمد سلامة عضو الحزب بفوزة فى انتخابات نقابة المهن التمثيلية (3)



تيسير مطر جيل يهنئ الفنان أحمد سلامة عضو الحزب بفوزة فى انتخابات نقابة المهن التمثيلية (4)