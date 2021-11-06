شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات شباك التذاكر السينمائى تحقق 619 ألف جنيه فى ليلة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت إيرادات شباك تذاكر الأفلام السينمائية ليلة أمس الجمعة، حيث بلغت إيرادات جميع الأفلام 619,771 ألف جنيه، حيث يعرض في السينمات 9 أفلام، وهم عروستى للفنان أحمد حاتم وجميلة عوض، وإخراج محمد بكير، وما زال يعرض فيلم "العارف" بطولة النجم أحمد عز وإخراج أحمد علاء، كما يعرض أيضًا في نفس الوقت فيلم "موسى" بطولة كريم محمود عبد العزيز وإياد نصار، وإخراج بيتر ميمى.

كما يعرض في شباك التذاكر فيلم "200 جنيه" بطولة أحمد السقا وهانى رمزى وأحمد رزق ومجموعة من الفنانين، إخراج محمد أمين، كما يعرض فيلم "ماكو" ناهد السباعى، نيكولا معوض، بسمة، منذر رياحنة، وإخراج محمد هشام.

أيضًا يعرض فيلم "30 مارس، بطولة أحمد الفيشاوى ودينا الشربينى، اخراج احمد خالد موسى، ويعرض فيلم "مش أنا" بطولة النجم تامر حسنى، وماجد الكدوانى وسوسن بدر، وإخراج سارة وفيق، كما يعرض فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة النجم كريم عبد العزيز، ودينا الشربينى، إخراج احمد الجندى.