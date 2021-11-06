شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن بهجت قمر يمازح جمهوره بتغيير كلمات أغنية "6 الصبح" لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازح المؤلف والشاعر الغنائى أيمن بهجت قمر، الجمهور ومتابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، بطريقة طريفة احتفالًا بفوز الأهلى على الزمالك فى القمة الـ123، التى جمعت قطبى الكرة المصرية، أمس الجمعة، حيث طالب الفنان حسين الجسمى، وشركة الساسام الفرنسية، بتغيير كلمات أغنية "6 الصبح"، من كلماته، وقال مازحًا عبر تويتر: "أطالب شركة الساسام الفرنسية، والفنان حسين الجسمي، بضروة الإلتزام بالآتى، تغيير جملة إن شاالله لستة الصبح بفكر فيك، لـ"خمسة" الصبح، ولكم منى جزيل الشكر".

وقال أيمن بهجت قمر، فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر، "إلى كل الجهات المعنية: أنا الشاعر أيمن بهجت قمر صاحب حقوق الملكية الفكرية والوحيد الذى يحق له التحوير في مصنفه الأدبى أطالب شركة الساسام الفرنسية الفنان حسين الجسمي بضروة الإلتزام بالآتي : تغيير جملة إن شا الله لسته الصبح بفكر فيك لـ"خمسة" الصبح ولكم مني جزيل الشكر".



تدوينه أيمن بهجت قمر

ونجح فريق النادي الأهلي في إلحاق الهزيمة الأولى لفريق الزمالك بعد 25 مباراة خاضها الأبيض بدون خسارة منذ أواخر الموسم الماضي.

وحقق فريق الأهلي فوزاً كبيراً على الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، بإستاد القاهرة في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.

وقبل مباراة القمة لم يخسر الزمالك في 25 مباراة خاضها منذ شهر أبريل الماضي في كل البطولات وتحديداً منذ هزيمته أمام الأهلي 2-1 الموسم الماضي في الدوري يوم 18 أبريل الماضي.

وفاز الزمالك في 20 مباراة وتعادل في 5 مباريات وكان أخر فوز للأبيض هو الإنتصار على طلائع الجيش قبل ايام في الجولة الثانية لبطولة الدوري.