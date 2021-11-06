شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار يغنى فى مهرجان الموسيقى العربية .. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى مساء اليوم السبت النجم وائل جسار حفلا غنائيا على هامش فعاليات مهرجان الموسيقى العربية على خشبة مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة، ويحمل عددًا من المفاجآت.

وأهدت الدورة الثلاثين من مهرجان الموسيقى العربية الذي أقيم أول شهر نوفمبر الحالى إلى روح كل من الموسيقار جمال سلامة وعبده داغر نظرًا لمشوارهما الفنى الكبير .

وانتهى وائل جسار مؤخرًا من تسجيل أحدث أغانيه بعنوان "عيان"، وهى من ألحان محمد يحيى، وكلمات محمد القياتى، وتوزيع أسامة عبد الهادى، ومن المفترض طرحها خلال الأيام المقبلة.

وكان النجم اللبناني وائل جسار أطلق أغنية "ولا فى الأحلام"، والذى صورها على طريقة الفيديو كليب، وأخرج الكليب فادى حداد.

تدور قصة فيديو كليب "ولا فى الأحلام" حول صحفية جميلة تأتى لتصوير تقرير مع وائل فيقع فى حبها، ويقرر أن يقدم لها جولة كاملة على المنطقة التى يعيش فيها ليكسب ودها، والأغنية من كلمات أحمد قطوط، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى شريف منصور، ميكس وماستر محمد جودة.