شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة تحتفل بعيد ميلاد والدها: "كل سنة وأنت بصحة وخير يا حبيبى".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجاوزت الفنانة حلا شيحة، خلافات الرأى التى حدثت بينها وبين والدها الفنان أحمد شيحة، قبل عدة أشهر بسبب ارتدائها الحجاب، واحتفلت، اليوم، بعيد ميلاده، حيث نشرت حلا، عبر خاصية ستورى على حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، 3 صورة، الأولى لوالدها، وعلقت عليها، "كل سنة وأنت بصحة وخير يا حبيبي"، والثانية لها برفقة والدها وشقيقتها الثلاثة، وعلقت عليها "بنحبك يا غالي"، أما الصورة الثالثة فكانت لها من مرحلة الطفولة برفقة والدها ووالدتها وإحدى شقيقاتها.



حلا شيحا تحتفل بعيد ميلاد والدها

وكان خلاف حدث بين حلا شيحة ووالدها، قبل عدة أشهر، بعدما تصدرت صفحات السوشال ميديا عقب ارتدائها الحجاب مرة أخرى، ووقتها انتقد احمد شيحة، تصرفات ابنته التي طالبت من زملائها الالتزام والابتعاد عن الفن بشكل غير مباشر من خلال تصريحاتها حول فيلم "مش أنا" والذي شاركت في بطولته مع النجم تامر حسني لكنها تبرأت منه بعد العرض، في حين علق أحمد شيحة على الجدل المثار حول اعتزال ابنته الفن وتحريمها له في وقت سابق: حلا بنتى طيبة ونيتها طيبة وليست خبيثة ومحبة لكل زملائها من قلبها، وأيه فكرة البوست اللى نازل بعد ثلاثة أسابيع من عرض فيلم "مش أنا"؟، إيه النتيجة بتاعته بوست مجانى معمول كده عشان الناس تهاجمك؟ ده كمين معمول للبنت.

وقال الفنان التشكيلى أحمد شيحة، فى تصريحات لبرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، والذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى - آنذاك - "لابد أن نتريث لحد ما نعرف عشان ما نهجمش على البنت الهجوم الفظيع ده ونظلمها، وماكلمتهاش من ساعتها، والله أنا زعلان وضد البوست ده ومؤيد بيان نقابة المهن التمثيلية بس عاوز نتريث عشان نعرف من وراء هذا الأمر، وكلنا زعلانين ومامتها كمان وأخواتها".



حلا شيحا وشقيقاتها ووالدهم

وتابع والد الفنانة حلا شيحة: لن أسمح باختطاف "حلا" بأى حال من الأحوال وهقف ضد أى حد فى الدنيا مهما كان عمرها ما قالت أن الفن حرام لا زمان ولا دلوقتى حتى لو اتحجبت.

وبشأن اتهامه لزوجها معز مسعود بتحريضها على ذلك، قال شيحة: "أنا وصيته يقف جنبها ويحافظ على فنها ووعدنى بذلك، لكنى لقيت بعد عودتهم من دبى، البوست الغريب ده والتصرفات دى، وحلا اتغيرت طبعا ووقت ما عملت الفيلم كانت فى منتهى السعادة وعجبها كله وأنا كلمت تامر حسنى وهو كلمنى وهنأته بالفيلم، وبعد ما ظهرت بالطرحة أثناء زيارتها لدبى، بدأت ألاحظ التغيرات دى وكلمتها كتير وقتها وقلتلى أنا بوعدك ماحدش هيعطلنى عن فنى وهكمل مسيرتى وقالتلى بوعدك وعد يحاسبنى ربنا عليه".



والد والدة حلا شيحا

وقال الفنان التشكيلى أحمد شيحة: "حلا تحملت ما لم يتحمله بشر فى الفترة الأولى من زواجها ثم بعد عودتها للعمل بكل ما أوتيت من قوة وأخيراً مع تقدم معز مسعود لخطبتها والزواج منها، تكلمت معه وتكلم معى وقلت له وقتها بلاش تقول على نفسك "داعية" لأنك هبقى فى منطقة أنت مش فيها".

وحول هجوم الوسط الفنى عليها، قال: "أنا حزين حزن كبير ما حدش يقدر يتخيل حزنى وسأدافع عن ابنتى ضد هؤلاء الناس بأى ثمن وهى غلطانة بس مش لازم ندبحها وعاوز أتأكد هى اللى كتبت البوست أم لا، وأنا مش واثق فى الحتة دى كمان، ووجه رسالة لها باكياً: "يابنتى زى ماقلتلك عندما يكتمل إيمانك هتعرفى إن كل الكلام ده مالوش علاقة بربنا.. الله هو الجمال والابداع والابتكار.. يا حلا اعتذرى لمصر كلها على إلى كتبتيه".

كما أكد الفنان التشكيلى الكبير أحمد شيحة والد الفنانة حلا شيحة، أنه يعتبر ابنته فى عملية اختطاف، وأنه حزين عليها بعد هجوما الأخير على الفن وعلى فيلم مش أنا الذى قام ببطولته مع الفنان تامر حسنى.