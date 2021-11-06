شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عرفة يلتقى النجمة يسرا بعد 6 سنوات فى مسلسل "أحلام سعيدة" رمضان 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المنتج جمال العدل لـ"الخليج 365" إنه تعاقد بشكل رسمي مع المخرج عمرو عرفة، لتولى إخراج مسلسل "أحلام سعيدة" بطولة النجمة يسرا، والمقرر أن تخوض من خلاله السباق الرمضانى المقبل، وتكتبه هالة خليل في أولى تجاربها التأليفية، لاسيما أنها مخرجة من المخرجات المتميزات، مشيرًا إلى أن الشركة حاليًا بدأت فى التحضيرات المبدئية للمسلسل، ومن المقرر الإعلان عن باقى فريق الممثلين خلال الأيام المقبلة .

ويعد مسلسل "أحلام سعيدة" التعاون الثانى بين يسرا وعمرو عرفة فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا الجزء الأول من مسلسل "سرايا عابدين" عام 2014، وشارك في بطولته كل من غادة عادل، ونيللى كريم، وعدد كبير من الفنانين.

يشار إلى أن شركة العدل جروب، تحضر لأكثر من مفاجأة خلال الموسم الرمضانى، وتقدم ثلاثة أعمال درامية دفعة واحدة، حيث تقدم مسلسل النجمة نيللى كريم، تأليف إبراهيم عيسى ، اخراج ماندو العدل، ومسلسل يسرا ، تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة، ومسلسل ريهام حجاج، تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.