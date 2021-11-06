"أبو كعب متحني".. أحمد العوضي يُعلق على تمريرة عمرو السولية بمباراة القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق الفنان أحمد العوضي، على تمريرة لاعب الأهلي عمرو السولية التي صنع من خلالها هدفا لصديقه اللاعب محمد شريف في شباك الزمالك، في اللقاء الذي أقيم بينهما أمس الجمعة، وانتهى بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 5-3.

ونشر العوضي، صورة للسولية من المباراة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "صاحبي الغالي أبو كعب متحني عمرو السولية.. مبروك للأهلي والأهلاوية وهارد لك للزمالك".

والتقى الأهلي والزمالك، مساء الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر المسابقة المحلية الكبرى، وحقق الأهلي فوزا كبيرا لتنتهى المباراة بنتيجة 5 / 3 .

الزمالك في طريق حملة الدفاع عن اللقب استطاع في أول جولتين تحقيق الفوز على حساب إنبي ثم طلائع الجيش بنتيجة (2-0)، في المقابل تغلب الأهلي على الإسماعيلي بنتيجة (4-0)، ثم البنك الأهلي بنتيجة (1-0).

وخاض الزمالك المباراة بتشكيل: محمد أبو جبل - أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - حمزة المثلوثي - طارق حامد - إمام عاشور - أشرف بنشرقي - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو" - عمر السعيد.

بينما جاء تشكيل الأهلي: محمد الشناوي - علي معلول - بدر بانون - أيمن أشرف - أكرم توفيق - أليو ديانج - حمدي فتحي - عمرو السولية - بيرسي تاو - محمد مجدي "أفشة" - محمد شريف.