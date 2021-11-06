قبل أيام من عرضها خلال موسم الرياض.. إطلاق البوستر الجماعي لمسرحية "اللمبي في الجاهلية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في ثاني إنتاجات المسرح لشركة "سي سينما برودكشن"، وقبل أيام من بداية عرض المسرحية خلال موسم الرياض، أطلقت الشركة البوستر الجماعي الأول على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أيام من إطلاق البوستر التشويقي الأول، قبل بداية عرض المسرحية بدءاً من يوم 10 نوفمبر على مسرح البوليفارد في السعودية.

المسرحية من بطولة: محمد سعد ومي سليم، بجانب كل من الفنانين ويزو، سامي مغاوري، حسن عبدالفتاح، منير مكرم، وشباب مسرح التياترو، ومن تأليف ورشة بلاك هورس، وإخراج تامر كرم، ومن إنتاج شركة سي سينما برودكشن.

وقدمت شركة "سي سينما برودكشن" مسرحية "أبو العربي" من بطولة النجم هاني رمزي والتي حققت نجاحاً كبيرا سواء في مصر عند عرضها بمسرح جراند طيبة، أو من خلال عرضها في السعودية وأعادت الروح من جديد للمسرح، وتسعى في الفترة القادمة أن تقدم العديد من المسرحيات التي تنال إعجاب الجمهور وتعيد المشاهد مرة اخرى للمسرح المصري والعربي، وذلك بجانب تقديم الشركة لمجموعة من دور العرض في محافظات مصر المختلفة، منها الجونة والإسكندرية وشبين الكوم ودمنهور والأقصر والفيوم، وكان آخرها "سي سينما أرابيلا بلازا'' بالتجمع الخامس.