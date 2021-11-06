على طريقتها الخاصة.. هكذا احتفلت هنا الزاهد بعيد ميلاد زوجها أحمد فهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة هنا الزاهد، على الاحتفال بعيد ميلاد زوجها الفنان أحمد فهمي، على طريقتها الخاصة.

ونشرت هنا، فيديو مجمع يحمل ذكريات لهما، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل سنة وأنا أحلى حاجة في حياتك".

وظهر بالفيديو، عدة صور تجمع بين هنا الزاهد وأحمد فهمي وتضم أجمل الذكريات منذ حفل زفافهما، وذلك على أنغام أغنية "I love you always forever".

كما نشرت هنا، مجموعة من الصور من احتفالية عيد ميلاد زوجها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وأظهرت الصور تورتة متعددة الأدوار على هيئة شريط فيلم سينمائي مزينة من أعلى بـ "كلاكيت" وعبوة فشار، وتورتة أخرى مزينة بشعار الأهلي وكرة القدم.

جدير بالذكر أن الفنان أحمد فهمي، طرح مؤخرا الإعلان الأول لـ"فهميات" العمل المنتظر عرضه له على منصة شاهد VIP، وكتب عبر تويتر: "محتوى غير هادف.. وغير قابل للنقد.. فهميات قريباً على شاهد vip".

وأضاف: "سعيد بظهور أول تعاون بيني وبين مؤسسة طارق نور، واستنوا مفاجآت كتير قريب".