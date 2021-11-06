خاص| أول تعليق للفنان أحمد خليل بعد إصابته بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان القدير أحمد خليل، تطورات حالته الصحية عقب إصابته بفيروس كورونا.

وقال خليل، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الحمد لله على كل حال.. أنا بقيت أحسن شوية، وبتحسن عن الأول".

وتابع: "أنا تعرضت للإصابة بكورونا خلال تصوير حكاية (حكايتي مع الزمان) بمسلسل (إلا أنا).

واستكمل: "ذهبت إلى المستشفى بعد شعوري بالتعب، وكشفت الفحوصات اصابتي بكورونا، وحاليا أتواجد في منزلي، ومعزول في غرفة لوحدي، وأتمنى من محبيني والجميع الدعاء لي بالشفاء العاجل".

وأضاف: "بشكر شركة إنتاج المسلسل المحترمة اللي بتابع معايا أول بأول ومش سايبيني ووقفين معايا وواخدين بالهم مني أوي".

حكاية "حكايتي مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" بطولة النجوم: ميرفت أمين، أحمد خليل، أشرف زكي، حازم إيهاب، أحمد جمال سعيد، هايدي رفعت، أحمد والي، رحاب عرفة، نوال سمير، شاهيستا سعد، ياسمين رحمي، رضوى جودة، ومارتينا عادل وغيرهم، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.

"حكايتي مع الزمان" هي الحكاية الخامسة من الموسم الثاني لمسلسل "إلا أنا"، حيث عُرضت أول أربعة حكايات من العمل وهم "بيت عز" بطولة سهر الصايغ، و"بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزي، و"بدون ضمان" بطولة هنادي مهنا وهاجر أحمد، و"على الهامش" بطولة نرمين الفقي وصبري فواز وجيهان خليل.