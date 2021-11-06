أيمن بهجت قمر يرد على عمرو عرفة بشأن أفضل هدف في مباراة القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف المخرج عمرو عرفة، عن رأيه حول أفضل هدف في مباراة القمة التي أقيمت مساء أمس الخميس بين النادي الأهلي والزمالك باستاد القاهرة الدولي، وذلك في إطار الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري.

وكتب عرفة، عبر حسابه على تويتر: "طبق مكرونة بالبشاميل ينسيك الماتش.. ألف مبروك لأصدقائي الأهلاوية، وهارد لك لأحبابي الزملكاوية.. بس الصراحه هدف مصطفى فتحي أحلى هدف".

ورد الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، على رسالته، قائلا: "مافيش حاجة بجد اسمها أحلى بعد أسيست السولية يا حاج ولو على الشوطة (ديانج) لسعها حلو أوي برضه بس السولية سحر".

مباراة القمة انتهت بخمسة أهداف للأهلي مقابل ثلاثة للزمالك.

الزمالك في طريق حملة الدفاع عن اللقب استطاع في أول جولتين تحقيق الفوز على حساب إنبي ثم طلائع الجيش بنتيجة (2-0)، في المقابل تغلب الأهلي على الإسماعيلي بنتيجة (4-0)، ثم البنك الأهلي بنتيجة (1-0)، وخاض المباراة بتشكيل: محمد أبو جبل - أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - حمزة المثلوثي - طارق حامد - إمام عاشور - أشرف بنشرقي - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو" - عمر السعيد.

أما تشكيل الأهلي: محمد الشناوي - علي معلول - بدر بانون - أيمن أشرف - أكرم توفيق - أليو ديانج - حمدي فتحي - عمرو السولية - بيرسي تاو - محمد مجدي "أفشة" - محمد شريف.