صور| بـ"الحجاب".. حلا شيحة بصحبة والدها احتفالا بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهرت الفنانة المعتزلة حلا شيحة بصحبة والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة، احتفالا بعيد ميلاده.

ونشرت حلا، صورا تجمعها به من احتفالية عيد ميلاده عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل سنة وأنت طيب وبخير يا حبيبي"، "بنحبك يا غالي".

وظهرت حلا في الصور وهي مرتدية الحجاب، وكان من بين حضور الإحتفالية شقيقاتها هنا شيحة، رشا شيحة، مايا شيحة.

ويُعد هذا الظهور،الأول لـ حلا شيحة برفقة والدها بعد الأزمة التي وقعت بينهما تزامنامع عرض فيلم"إلا أنا".

جدير بالذكر أن الأزمة بين حلا شيحة ووالدها، بدأت في أعقاب تصريحات والد حلا شيحة الفنان التشكيلي أحمد شيحة ببرنامج "حروف الجر"، إن ابنته حلا لا ترتدي الحجاب الآن، مشيرا إلى أنها عندما قررت خلع الحجاب كان قرارها بمفردها دون أن يؤثر عليها أي شخص.

وأضاف: "حلا لما لبست الحجاب قولتلها هيجي يوم حينما يمتلئ إيمانك هتعرفي أن ده لا دخل له بـ الله، ولما عادت ورفعت الحجاب رفعته بدون ما حد يأثر عليها وهي كانت قرأت طن كتب في الموضوع، وهى دلوقتي غير محجبة".

وكانت الفنانة حلا شيحة، قد بدأت بالظهور مرتدية الحجاب في فبراير الماضي بعد زواجها من الداعية معز مسعود.