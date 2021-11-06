حلا شيحة تظهر بالحجاب مع والدها لاول مرة بعد خلافهما

كتب امير فتحي في السبت 6 نوفمبر 2021 01:05 مساءً - شاركت الفنانة المصرية المعتزلة حلا شيحة، متابعيها على مواقع التوصل الاجتماعي بصورة جديدة لها وهي مرتدية الحجاب بصحبة والدها احتفالا بعيد ميلاده.

وظهرت حلا شيحة فى الصورة وهى ترتدى الحجاب مرة أخرى ، وبرفقة والدها وشقيقاتها الثلاتة هنا ومايا ورشا فيما علقت على احدى هذه الصور “بنحبك يا غالي”.

وكانت الأزمة بدأت بين حلا شيحة ووالدها بعدما أعلن الأخير أن ابنته لم ترتد الحجاب، وأنه قال لها إنه عندما يمتلئ قلبها بالإيمان ستخلع الحجاب تماما، لأن الحجاب ليس له علاقة بالله.

وأضاف: “حلا لما لبست الحجاب قولتها هيجي يوم حينما يمتلئ إيمانك هتعرفي إن ده لا دخل له بالله، ولما عادت ورفعت الحجاب رفعته بدون ما حد يأثر عليها وهى كانت قرأت طن كتب في الموضوع، وهي دلوقتي غير محجبة”.

وكانت الفنانة حلا شيحة قد بدأت بالظهور مرتدية الحجاب في فبراير الماضي بعد زواجها من الداعية معز مسعود.