منال العيسى ترد على الجدل حول رجل الامن الذي ظهر معها في البوليفارد.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 6 نوفمبر 2021 01:05 مساءً - تصدر اسم الإعلامية منال العيسى الترند على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في السعوية بعد ظهورها برفقة رجل امن خلال زيارتها لمنطقة البوليفارد في العاصمة الرياض.

وظهرت العيسى في الفيديو وهي تسير برفقة الحارس الشخصي وهو مدجج بالأسلحة وملثم ويرتدي ملابس أشبه بزي رجال الشرطة الأمريكية.

#طرد_منال_العيسي



This is why it is trending pic.twitter.com/JM7j5LOQvc — 🇸🇦 وش سالفة الهاشتاق ؟ ➐ (@AbtTag) November 5, 2021

وتعجب الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي من الحراسة الزائدة التي اصطحبتها العيسى خلال زياراتها لمنطقة البوليفارد، مؤكدين أن الأمر لا يستدعي كل ذلك.

كما تداول ناشطون مقطع فيديو قالوا انه يرصد لحظة طرد منال العيسى من احد المطاعم في البوليفارد بسبب انها كانت تريد الدخول مجانا على اعتبار انها من المشاهير.

غير ان منال العيسى عادت وظهرت في مقطع فيديو اوضحت ان الشخص الذي كان يسير الى جانبها لم يكن حارسها الشخصي بل انه احد افراد امن البوليفارد وقد ارسلته الادارة بعد التجمهر حولها.