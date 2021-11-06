حسين قاووق كوميدي لبناني يثير الجدل بسبب سخريته من بيئة “حزب الله”.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 6 نوفمبر 2021 01:05 مساءً - أثار الكوميدي اللبناني حسين قاووق الجدل في الايام القليلة الماضية ضمن برنامج «شو الوضع؟» على شاشة تلفزيون الجديد.

ومع ان حسين قاووق قد اشتهر ، خلال الفترة الماضية، على السوشال ميديا بفيديواته الساخرة، وبحضوره على مسرح «ستاند آب كوميدي» غير ان ظهوره على شاشة الجديد اثار تفاعلا اوسع.

ويظهر قاووق في احد المشاهد وهو يشارك بتظاهرة في ساحة «الشهداء»، حيث يردد بطريقته المتهكّمة بأن الكل يعاني من «نفس الجوع»، وأن «الشيعة» ينزلون على الشارع، لكن مقابل المال! في الاسكتش عينه، يسأل قاووق المذيع «كيف سيعود إلى الضاحية بعدما شارك في التظاهرة وقبض مصاري؟»

وقد اثار هذا البرنامج حالة من الجدل حيث اتهمه البعض بأنه يشارك بـ “أجندة سياسية” تهدف الى تشويه صورة بيئة حزب الله.

This is a Twitter Statushttps://twitter.com/ALiaaRmdn/status/1456510767788920832?ref_src=twsrc%5Etfw

This is a Twitter Status منعرفكن ع #حسين_قاووق .. صنف من الحيوانات ما لقينالو إسم بعد..

وهلأ من بعد ما عرّفناكن عليه.. وين ما تشوفوه اسلخوه بدن يطلع من راسه ❤ pic.twitter.com/osCHAY3Zpt — 🎀Zãýňåb🇱🇧🇵🇸 (@zainab_elzein) October 28, 2021

بينما استنكر اخرون الحملة على حسين قاووق بسبب تعبيره عن رأيه في حين يزعم “حزب الله” أنه يدافع عن حرية وزير الاعلام جورج قرداحي في التعبير عن رأيه بخصوص حرب اليمن.