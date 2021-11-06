كتب امير فتحي في السبت 6 نوفمبر 2021 01:05 مساءً - أثار الكوميدي اللبناني حسين قاووق الجدل في الايام القليلة الماضية ضمن برنامج «شو الوضع؟» على شاشة تلفزيون الجديد.
ومع ان حسين قاووق قد اشتهر ، خلال الفترة الماضية، على السوشال ميديا بفيديواته الساخرة، وبحضوره على مسرح «ستاند آب كوميدي» غير ان ظهوره على شاشة الجديد اثار تفاعلا اوسع.
ويظهر قاووق في احد المشاهد وهو يشارك بتظاهرة في ساحة «الشهداء»، حيث يردد بطريقته المتهكّمة بأن الكل يعاني من «نفس الجوع»، وأن «الشيعة» ينزلون على الشارع، لكن مقابل المال! في الاسكتش عينه، يسأل قاووق المذيع «كيف سيعود إلى الضاحية بعدما شارك في التظاهرة وقبض مصاري؟»
وقد اثار هذا البرنامج حالة من الجدل حيث اتهمه البعض بأنه يشارك بـ “أجندة سياسية” تهدف الى تشويه صورة بيئة حزب الله.
بينما استنكر اخرون الحملة على حسين قاووق بسبب تعبيره عن رأيه في حين يزعم “حزب الله” أنه يدافع عن حرية وزير الاعلام جورج قرداحي في التعبير عن رأيه بخصوص حرب اليمن.
كانت هذه تفاصيل خبر حسين قاووق كوميدي لبناني يثير الجدل بسبب سخريته من بيئة “حزب الله”.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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