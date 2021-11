مي العيدان تكشف حقيقة اساءة شذى حسون لـ رحمة رياض

كتب امير فتحي في السبت 6 نوفمبر 2021 01:05 مساءً - كشفت الاعلامية الكويتية مي العيدان حقيقة التعليق المنسوب للفنانة العراقية شذى حسون والمسيء للفنانة رحمة رياض.

وكتبت مي العيدان عبر حسابها على تويتر: “توضيح للاهميه تواصلت مع الفنانه الجميله شذى حسون واكدت لي ب انها من عاشر المستحيلات ان يصدرمنهاهذا اللفظ و التعليق لاضد رحمه رياض ولا غير رحمه رياض وان التعليق مزيف عن طريق الفوتوشوب”.

وتابعت “فرجاءا عدم تداول البوست المزيف لانه عاري عن الصحه وغيرحقيقي. . والله يحفظ بنات العراق الطيبين”.

وكان قد تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لتعليق منسوب لشذى حسون تم فيه استعمال لفظ مسيء لوصف صوت رحمة رياض.

