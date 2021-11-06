كتب امير فتحي في السبت 6 نوفمبر 2021 01:05 مساءً - كشفت الاعلامية الكويتية مي العيدان حقيقة التعليق المنسوب للفنانة العراقية شذى حسون والمسيء للفنانة رحمة رياض.
وكتبت مي العيدان عبر حسابها على تويتر: “توضيح للاهميه تواصلت مع الفنانه الجميله شذى حسون واكدت لي ب انها من عاشر المستحيلات ان يصدرمنهاهذا اللفظ و التعليق لاضد رحمه رياض ولا غير رحمه رياض وان التعليق مزيف عن طريق الفوتوشوب”.
وتابعت “فرجاءا عدم تداول البوست المزيف لانه عاري عن الصحه وغيرحقيقي. . والله يحفظ بنات العراق الطيبين”.
وكان قد تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لتعليق منسوب لشذى حسون تم فيه استعمال لفظ مسيء لوصف صوت رحمة رياض.
زين انتو گ جمهور وذائقه أيهما أجمل صوت
رحمه رياض
لو
This is a Twitter Status : This is a Twitter Status— مرتضى العراقي (@mortada_mr)
شذى حسون تعلق على بث حفلة رحمه رياض— مرتضى العراقي (@mortada_mr) November 6, 2021
وتصف صوتها ......😕
زين انتو گ جمهور وذائقه أيهما أجمل صوت
رحمه رياض
لو
شذى حسون : pic.twitter.com/wcWNzmNZTB
كانت هذه تفاصيل خبر مي العيدان تكشف حقيقة اساءة شذى حسون لـ رحمة رياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.