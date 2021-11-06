شكرا لقرائتكم خبر عن حفل كبير لـ أم كلثوم فى موسم الرياض بتقنية "الهولوجرام" خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة الترفية السعودية، عن عرض غنائي لكوكب الشرق أم كلثوم، بموسم الرياض 2021، ويأتي العرض عن طريق تقنية "الهولوجرام".

وتتحدث الراحلة قائلة: "الحب مش لحاجة واحدة، الحب للوالدين، الحب للعائلة.. حلقة مفرغة.. الحب للوطن، الحب للأصدقاء.. الحب مش لحاجة واحدة أبدًا"، وينتهي بكوبليه "يا حبيبي" الشهير.

وقدمت هيئة الترفية خلال الأيام الماضية، حفل العندليب عبد الحليم حافظ على طريقة تقنية الهليوجرام أيضًا وحضرها عدد كبيرمن الجاليات العربية.

وأطلقت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، يوم 20 أكتوبر الماضي، موسم الرياض 2021، بحفل افتتاح حضره أكثر من 750 ألف شخص في منطقة بوليفارد رياض سيتي، وتابعه الملايين عبر البث المباشر في عدد من القنوات التلفزيونية والمواقع والحسابات الإلكترونية.