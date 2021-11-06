شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تحتفل بعيد ميلاد أحمد فهمى بتورتة الأهلى وفيديو لذكرياتهما الجميلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة هنا الزاهد، على الاحتفال بعيد ميلاد زوجها الفنان أحمد فهمي، حيث نشرت فيديو مجمعا لهما معًا يضم أجمل ذكريات جمعتهما منذ حفل الزفاف حتى الآن، وذلك على أنغام أغنية "I love you always forever"، وعلقت هنا الزاهد، على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "كل سنة وأنا أحلى حاجة في حياتك".

كما نشرت هنا الزاهد، مجموعة صور من احتفالها بعيد ميلاد زوجها أحمد فهمى، عبر ستورى حسابها على "إنستجرام"، حيث ظهر الثنائى أمام تورتة متعددة الأدوار على هيئة شريط فيلم سينمائى مزينه من أعلى بـ"كلاكيت" وعبوة فشار، وإلى جانبها تورتة أخرى مزينة بشعار الأهلى وكرة قدم.

كما احتفل الفنان كريم فهمى، بعيد ميلاد شقيقه أحمد، ونشر صورة برفقة عدد من أصدقائهم لاعبو كرة القدم السابقين والفنانين الأهلاوية، وعلق عليها: "ونقول كل سنة وأنت طيب وعقبال 100 سنة لأحمد فهمى، ونقولوا كمان مبروك للأهلى.. صوره الأهلاوية"، وكان من بين الموجودين فى الصورة، محمد فضل، وحسام غالى، وبيومى فؤاد.

وعلى جانب آخر، ينتظر الفنان أحمد فهمي، عرض برنامج "فهميات" على إحدى المنصات الإلكترونية، وعلق فهمى على برومو البرنامج الذى نشره على حساباته على السوشيال ميديا: "محتوى غير هادف.. وغير قابل للنقد.. فهميات قريباً".



احمد فهمى وهنا الزاهد



تورته على شكل شعار الاهلى للاحتفال بعيد ميلاد فهمى



تورته عيد ميلاد احمد فهمى

جدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد فهمي، فيلم "العارف" وهو بطولة: أحمد عز، محمود حميدة، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج سينرجي فيلمز.

فيلم "العارف" من بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب، وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز.



هنا الزاهد

يذكر أن فيلم "العارف"، من الأفلام الضخمة إنتاجيًا فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، وتدور أحداثه حول فكرة حرب العقول والهاكرز، من خلال قصة يونس الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة فى إحدى شقق وسط البلد، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، ويدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة.