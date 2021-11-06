شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير مسلسل "نقل عام" اليوم والعرض فى الموسم الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق تصوير أول مشاهد مسلسل "نقل عام" الذى يقوم ببطولته النجم محمود حميدة وإخراج عادل أديب، اليوم السبت وذلك بعد فترة من التحضيرات واختيار فريق العمل، حيث انضم إلى العمل بشكل رسمي كل من سوسن بدر، دينا، ميرهان حسين وجارٍ التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة حيث يضم العمل عددًا كبيرًا من الشخصيات.



محمود حميدة

المسلسل تدور أحداثه في 30 حلقة ومقرر عرضه في الموسم الشتوي، ويسجل العمل التعاون الثاني بين محمود حميدة والمنتج ريمون مقار بعدما قدم معه مسلسل "الأب الروحى" الجزء الأول عام 2017، وتدور أحداث "نقل عام" في دراما عائلية، حول عائلة محمود حميدة وزوجته سوسن بدر وأبنائهما، وعائلة حميدة الثانية مع دينا وأبنائهما أيضاً.



سوسن بدر

وتجسد سوسن بدر دور زوجة محمود حميدة للمرة الثانية بعد مسلسل "الأب الروحى"، أما دينا فتتعاون مع الشركة المنتجة للمرة الخامسة، بعدما قدمت معها مسلسلات "باب الخلق" بطولة محمود عبد العزيز "الطوفان" عام 2017، "الاب الروحى" الجزء الثانى عام 2018، و"رحيم" بطولة ياسر جلال الذى تم عرضه في شهر رمضان عام 2018.



دينا

يذكر أن محمود حميدة يعرض له حالياً فيلم "العارف" مع أحمد عز وأحمد فهمى وإخراج أحمد علاء، ينتظر عرض فيلمين جديدين خلال الفترة المقبلة وهما "ريتسا" بمشاركة أحمد الفيشاوى، أمير المصرى، عائشة بن أحمد مى الغيطى، كارولين عزمى وإخراج أحمد يسرى، و"الكاهن" الذى يشارك في بطولته درة، اياد نصار، حسين فهمى، فتحى عبد الوهاب، جمال سليمان وإخراج عثمان أبو لين.