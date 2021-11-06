فيديو غامض ينشره محمد صلاح.. ماذا يقصد؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، مساء الجمعة، فيديو قصيرا على حسابه الرسمي بـ”إنستغرام” أثار حالة من الجدل بسبب طبيعته وتوقيته.

ونشر عبر خاصية “الستوري” مقطع فيديو تظهر فيه ألعاب نارية كثيفة، دون توضيح أو إشارة إلى أي حدث، مما يؤشر إلى نوع من الاحتفال بشيء ما.

واعتبر بعض المتابعين أن الفيديو جاء كنوع من احتفال صلاح بفوز الأهلي المصري على الزمالك بنتيجة 5-3 في مواجهة الديربي المصري التي جمعتهما على ملعب القاهرة الدولي الجمعة في ختام منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري لكرة القدم.

فيما اعتقد البعض أنه إشارة إلى توصل محمد صلاح إلى اتفاق مع إدارة ليفربول حول تجديد عقده بعد سلسلة طويلة من المفاوضات.

وينتهي عقد محمد صلاح مع الريدز في عام 2023، ومازالت حتى اللحظة المفاوضات قائمة لتجديد تعاقده مع النادي الإنجليزي، إلا أن التقارير الإعلامية أشارت إلى رغبة النادي في حسم ملف صلاح قبل نهاية العام الحالي.

ووصف فرناندو توريس، المهاجم الإسباني الدولي السابق، المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بأفضل لاعب في العالم حاليا.

ويعتقد توريس، الذي سجل 81 هدفًا في 141 مباراة مع ليفربول، أن الرجل الذي شاركه في غرفة تبديل الملابس في تشيلسي ارتقى بنفسه إلى القمة.

وقال توريس في تصريحات لموقع ليفربول الإلكتروني: صلاح الأفضل في العالم حاليا بنسبة 100%. ليس هذا العام فقط، فقد كان مذهلًا آخر موسمين أو ثلاثة مواسم. يكون الحديث دائمًا عن الجوائز الفردية للاعبين عندما يفوزون بالبطولات في نفس الوقت، لكنني أعتقد أنه كان أحد أفضل لاعبين أو ثلاثة لاعبين في العالم خلال السنوات الخمس أو الست الماضية. استمراريته مدهشة، يمكنك أن ترى أنه يحطم كل الأرقام القياسية ويواصل تسجيل الأهداف. أنا سعيد حقًا من أجله لأنني رأيته عندما جاء إلى إنجلترا. كان الأمر صعبًا في البداية لكنه رجل رائع ولاعب رائع.