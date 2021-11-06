بانتظار تعافي ليتيشا رايت.. توقُّف تصوير “بلاك بانثر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أفادت تقارير نُشِرَت في هوليوود، الجمعة، بأنّ تصوير الجزء الجديد من فيلم “بلاك بانثر”، الذي تنتجه “ديزني”، سيتوقف لما لا يقل عن شهر للسماح للنجمة ليتيشا رايت بالتعافي من إصابة ألمّت بها.

وقالت هوليوود ريبورتر وفارايتي إنّ رايت، التي تلعب دور “شوري” في فيلم البطل الخارق الذي يغلب عليه أصحاب البشرة السوداء، تعرّضت لإصابة في آب الماضي خلال تنفيذ إحدى الحيل وتحتاج إلى مزيد من الوقت للتعافي. ولم يتم الكشف عن طبيعة إصابتها، لكنها وصفهت في البداية بأنها طفيفة.

وقال متحدث باسم “ديزني” إنّ إنتاج فيلم “بلاك بانثر: واكاندا للأبد” سيتوقف في الأسبوع الذي يبدأ في 22 تشرين الثاني، ومن المتوقع أن يُستأنف في أوائل 2022.

ومن غير المتوقّع أن يؤثّر توقف الإنتاج على موعد طرح الفيلم المقرر عرضه في تشرين الثاني 2022.

وقالت هوليوود ريبورتر إنّ تصوير مشاهد لممثلين آخرين استمر بعد إصابة رايت في آب، لكن المخرج ريان كوجلر انتهى من كل المشاهد التي يستطيع طاقمه تصويرها بدون رايت.