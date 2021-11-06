بشرى عن حادث الجونة: ما خُفي كان أعظم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكدت الفنانة المصرية بشرى، أنها لم تتعافَ بشكل كامل من الحادث الذي تعرّضت له خلال مهرجان الجونة، وقالت: “ما خفي كان أعظم”.

وأضافت، خلال لقائها ببرنامج “معكم منى الشاذلي” على شاشة cbc” مساء أمس الجمعة، إنّ الأزمة ليست في السيارة التي انقلبت، التي يسميها البعض “بيتش باغي” أو “سبايدر”، وقالت: “لا أريد أن أعرف اسمها”.

وأوضحت أنّ الأزمة سببها السائق، معتبرة أن الاندفاع هو سبب الحادث، في إشارة إلى تهوّر السائق الذي أدى للحادث.

وكانت بشرى قد أصيبت ببعض الكدمات نتيجة الحادث الذي تعرضت إليه أثناء تصويرها حلقة في أحد البرامج التلفزيونية برفقة الفنان الشاب محمد مكاوي.

وقالت: “إننا الآن نعيش فترة من الاهتمام الشديد من القيادة السياسية بحفظ التراث المصري وإعادة الحديث عنه”، معقبة: “موكب المومياوات أيقظ داخلنا إحساسنا بمصريتنا القديمة”.

وأوضحت: “شعرت بالرعب من فكرة الميتافيرس والعالم الافتراضي، وفكرة أننا نستغل التراث الخاص بنا والأبعاد كلها في العالم الافتراضي، وهذا مهم جداً أننا ندرسه في المدارس قبل أن يُساء استخدامه بأي شكل من الأشكال”.