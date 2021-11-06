ضمن أنشطة “نتفليكس”.. هند صبري تروي تجربتها كمنتجة في مهرجان القاهرة السينمائي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد النجمة التونسية هند صبري للحديث عن تجربتها كمنتجة، من خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المقرر أن تنطلق دورته الـ43 في الفترة من 1 وحتى 5 ديسمبر المقبل، وذلك من خلال مبادرة “لأنها أبدعت”.

يأتي هذا بالتعاون مع منصة “نتفليكس” التي تُقدِّم، وبشكل حصري مع “أيام القاهرة لصناعة السينما”، النسخة الثانية من المبادرة التي تهدف إلى التعبير عن صوت المخرجات العربيات، وتسليط الضوء على تطور دور المرأة في صناعة الترفيه في العالم العربي.

ويُقام على هامش تلك المبادرة حوار مع النجمة هند صبري، حيث تتحدث خلال الجلسة عن مشوارها الفني وعملها كمنتجة منفذة في مسلسل “البحث عن علا” مع “نتفليكس”، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن تتطرق صبري للحديث عن الفرص والصعوبات التي واجهتها كممثلة ومنتجة وأم، وما تعلمته خلال مشوارها في صناعة السينما والتلفزيون.

وكشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في بيان، عن تأسيس شراكة مع منصة “نتفليكس” للمشاركة في أنشطة مكثفة ضمن فعاليات النسخة الرابعة من “أيام القاهرة لصناعة السينما”، بينها محاضرتان وحلقة نقاشية مع خبراء صناعة السينما الدولية، حيث يناقشون خلال الفعاليات، مع ضيوف المهرجان من الجمهور والمحترفين، أهم الموضوعات المرتبطة بصناعة الأفلام والمسلسلات.

وذكر بيان المهرجان أنَّ الفعاليات تتضمن أيضاً حلقة نقاشية عن مسلسل “مدرسة الروابي للبنات”، الذي تم عرضه مؤخراً، ونال إقبالاً كبيراً من الجمهور ومشاهدات مرتفعة، وأصبح ضمن قائمة أكثر 10 أعمال مشاهدة على منصة “نتفليكس” في عدة دول حول العالم لفترة طويلة، كما تم دبلجته للغة الإنجليزية، باعتباره نموذجاً يُعبِّر عن قضية اجتماعية مُلحة.

وتشارك في الحلقة النقاشية تيما الشوملي، مبتكرة المسلسل ومخرجته والمنتج التنفيذي له؛ إذ تستعرض رؤيتها عن المسلسل وكل من ساهم في بناء هذا العالم الدرامي الخيالي عن مراهقات “مدرسة الروابي”، كما تشارك في النقاش أيضاً الممثلة الأردنية ركين سعد، التي لعبت دور “نوف”، وكذلك جوانا عريضة، التي جسَّدت دور “رانيا”، فيما تركز المشاركات في النقاش على الحديث عن الجهود المبذولة لتطوير قصة المسلسل.

وتشارك “نتفليكس” أيضاً الحضور بخبرتها حول أفضل ممارسات مرحلة ما بعد الإنتاج، وأهم الدروس المستفادة في هذه الصناعة لضمان وصول المشروع المطروح للجمهور بأفضل شكل ممكن، وذلك من خلال محاضرة يقدمها كل من كريم بطرس غالي، مدير مرحلة ما بعد الإنتاج للأعمال العربية الأصلية على “نتفليكس”، وفرانك بيازا، مدير مرحلة ما بعد الإنتاج لأعمال المنصة في الشرق الأوسط.