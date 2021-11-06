هشام عباس يحتفل بزفاف ابنته.. بحضور نجوم الفن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل النجم المصري هشام عباس وزوجته “جيهان زايد” بزفاف ابنتهما “ياسمين” على عريسها، داخل أحد المنتجعات الخاصة في مدينة الجونة، وسط حضور أسرة العروسين وعدد كبير من مشاهير الفن، بينهم الفنان إيهاب توفيق الذي أحيا الحفل، إضافةً إلى حميد الشاعري ومصطفى قمر وشيرين رضا، والإعلامية لميس الحديدي، وغيرهم.

وسلَّم هشام عباس كريمته “ياسمين” إلى عريسها اللذان رقصا معاً على أغاني والدها وأغاني إيهاب توفيق وحميد الشاعري، وسط تفاعل الحضور بالتصفيق والغناء.

ونشر خبير التجميل عبدالله الرفاعي، الذي أشرف على إطلالة العروس في ليلة عمرها، مقطع فيديو، ظهر فيه هشام عباس مع ابنته وهما يرقصان على أغنية “مين اللي جوه في قلبي”، وسط تفاعل واسع، فيما احتضن هشام ابنته؛ تعبيراً عن فرحته بها.

وأحيا الفقرة الأولى من حفل الزفاف الفنان إيهاب توفيق، حيث قدَّم مجموعةً من أشهر أغانيه، من بينها: “سحراني، آه يا ناري، يا سلام”، بينما شاركه في الغناء الفنان هشام عباس من خلال تقديم أغنيات مثل: “حلال عليك، الله يسلم حالك، عيني، يلا نكمل لمتنا”.