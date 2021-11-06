ديانا كرزون تطلّ بـ”لوك” جديد.. وهكذا بدت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت النجمة الأردنية ديانا كرزون جمهورها على “إنستغرام” بنشر مقطع فيديو، ظهرت من خلاله وقد اعتمدت “لوك” جديد عليها من ناحية الماكياج، كما ارتدت فستاناً أشبه بفساتين الزفاف.

وتمايلت كرزون، في المقطع، على أغنيتها التي طرحتها مؤخراً بعنوان “لفلفني”، والتي حققت من خلالها نجاحاً كبيراً وتفاعلاً مع الجمهور، فيما عبَّر الكثيرون عن إعجابهم بتلك الإطلالة، حتى أن إحدى المتابعات طلبت من ديانا أن تمنحها الفستان؛ كي تحضر به حفل زفاف شقيقتها.

وحقق الفيديو أكثر من 160 ألف إعجاب في ساعات قليلة من نشره، وسط تعليقات عن جمال كرزون وأناقتها.

واحتفلت ديانا كرزون بعيد ميلادها هذا العام، في يوم 30 أكتوبر، حيث رأت أنَّ له خصوصية تميزه عن غيره من الأعوام السابقة، وعددت النجمة الأردنية 3 أسباب وراء هذا التميز، تتلخص في ابنتها وزوجها وكذلك حب الأهل والجمهور، فكتبت عبر حسابها في “إنستغرام”: “عيدي اليوم مميز.. مميز بكل تفاصيله.. عيدي اليوم ملفوف بمحبتكم.. محبة من دون مقابل”.

وتابعت: “محبه أهل ودعوة حلوة من ست الحبايب (أمي) وخوفهم عليك من نسمه الهوا.. محبة جمهور معاك بكل لحظه.. بفرحك.. بزعلك.. بنجاحك.. هم جيشك زي ما هم بيحكو.. حب أصحابك.. يلي بساندوك بكل خطواتك.. واقفين بظهرك …بكل ظروفك…بحسو فيك حتى وهم بعاد عنك”.

ثم انتقلت كرزون إلى السبب الثاني وهو حب زوجها الإعلامي معاذ العمري، حيث قالت عنه: “حب الزوج يلي عطاك حباً غير أي حب.. سند وظهر تسند عليه.. أمان.. وغيره”.

ووصفت كرزون السبب الثالث بأنه “أحلى حب”، وقصدت به ابنتها، وأضافت: “نفس ونظرة من قطعة من قلبك بوجودها بتحسسك بالحب كله (سلمى) بنتي.. يلي ثبتت الحب بيني وبين أبوها وملت علينا حياتنا.. يلي أحلى شعور إنو حدا يناديني أم سلمى”.