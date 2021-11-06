زياد برجي في ألبوم مصري قريبًا.. “انطلاقة بعد انتظار طويل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان اللبناني زياد برجي في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في مهرجان الموسيقى العربية بمصر، عن تحضيره ميني ألبوم باللهجة المصرية يتكون من 5 أغانٍ. وقال “برجي”: “أتعاون من خلالها الأغنيات الجديدة مع مجموعة كبيرة من الموزعين والشعراء والملحنين المصريين، منهم أمير طعيمة ومحمد مصطفى وطارق توكل وهاني عبد الكريم، ومن المقرر طرحه قبل قدوم شهر أبريل”، مشدداً على أنه يعتبر هذا الألبوم انطلاقة له بعد انتظار طويل.

أما عن نجاحه في اكتساب قلوب المصريين بأغنية “شو حلو”، أكد زياد برجي: “لا أعلم السر وراء ذلك، ولكن الذي أعلمه أنَّ المصريين يُحبون الأغاني التي تُشبه ثقافتهم وفنهم، واكتسابي قلوبهم بأغنية لبنانية إنجاز كبير”.

وعبَّر زياد برجي عن سعادته الغامرة بمشاركته في الدورة الثلاثين من مهرجان الموسيقي العربية، والذي انطلقت فعالياته منذ 1 نوفمبر الجاري، وسط متابعة جماهيرية كبيرة، وحضور واسع على مسارح دار الأوبرا المصرية.

وقال زياد برجي إنه يعتبر مشاركته في المهرجان محطةً كبيرةً في مسيرته الفنية، وبدايةً لتحقيق الحلم الذي يتجسد في الدخول لمصر، الثقافة والفن والموسيقى والعباقرة بعالم الفن الذين تأثر بهم منذ طفولته، وفق قوله.