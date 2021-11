يتصدرهم “لي مين هو”.. قائمة الممثلين الكوريين الأكثر متابعة على “إنستغرام”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حازت الدراما الكورية الجنوبية في الآونة الأخيرة على إعجاب المشاهدين حول العالم، وذلك بعد تقديم العديد من الأعمال المميزة التي حققت نجاحاً كبيراً وجلبت ملايين الدولارات، وكان آخر هذه الأعمال مسلسل “لعبة الحبار”.

ولا يتمتع الممثلون الكوريون بشعبية كبيرة فقط في دول العالم المختلفة، ولكن حساباتهم الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، خاصةً ” إنستغرام ” يتابعها الملايين بعد انتشار أعمالهم التلفزيونية وأفلامهم على شاشات التلفزيون وعلى منصة “نتفليكس”.

نُقدّم في التقرير التالي 5 ممثلين كوريين، هم الأكثر متابعة على ” إنستغرام “:

لي مين هو

يحظى الممثل الكوري “لي مين هو” بشعبية كبيرة حول العالم، ويتابعه أكثر من 26 مليون شخص. ظهر “لي” في البداية عبر الدراما الكورية الشهيرة Boys Over Flowers ، ومن هنا بدأ تحقيق شهرته، وقدّم الكثير من الأعمال المميزة مثل The Heirs ،The King: Eternal Monarch و City Hunter .

تشا إن وو

بدأ الممثل الكوري “تشا إن وو” حياته الفنية كمغنٍ في فرقة ASTRO، ولكن عالم الغناء لم يمنحه الشهرة التي يبحث عنها، فبدأ مشواره في عالم التمثيل، وكانت نقطة انطلاقه مسلسل True Beauty، الذي أدى لزيادة عدد متابعيه في ” إنستغرام ” بمقدار الضعف؛ حتى تجاوز 25 مليون شخص، وحصل على لقب أحسن ممثل في مهرجان Brand Of The Year لعام 2021.

لي جونغ سوك

يحظى الممثل وعارض الأزياء الكوري “لي جونغ سوك” بقاعدة جماهيرية عريضة، ليس في مسقط رأسه فقط، ولكن أيضاً في الكثير من دول قارة آسيا، ويشتهر أيضاً بنجاحه في مجال العقارات التي جنى منها ثروة كبيرة، وهو ما زال في سن صغيرة، كما حصد الكثير من الجوائز عن أعماله المميزة مثل Pinocchio ، While You Were Sleeping وNo Breathing والكثير من الأعمال الناجحة، ويتابعه في ” إنستغرام ” أكثر من 20 مليون شخص.

بارك سو جون

يشتهر الممثل “بارك سو جون” بأنّه واحد من أوسم النجوم في عالم الصناعة الترفيهية الكورية، ولمع نجمه بعد تقديم العديد من الأعمال الدرامية الرومانسية مثل She Was Pretty ، Itaewon Class وWhat’s Wrong with Secretary Kim ، وليس مجال التمثيل فقط هو السبب وراء شهرة “جون” لكن أيضاً أزياءه وحسّه المتميز الخاص بالموضة، ويتابع حسابه أكثر من 19 مليون شخص.

جي تشانغ ووك

يشتهر الممثل “جي تشانغ ووك” بأدواره المميزة للغاية وموهبته القوية، وحقق نجاحاً ساحقاً في الكثير من الأعمال مثل Healer وFabricated City ، ونال الممثل الشهير عن أعماله الكثير من الجوائز داخل بلاده وأيضاً على المستوى الدولي، ويتميز بتنوع أدواره ما بين أعمال الأكشن والحركة والدراما، ويتابعه في “إنستغرام” 18 مليون شخص.