فيديو – خالد الصاوي في أول ظهور بعيداً من الكرسي المتحرك

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان خالد الصاوي، على حسابه الخاص بـ”فيسبوك” مقطع فيديو شارك فيه متابعيه، لحظات استمتاعه بمباراة القمة بين القطبين الأهلي والزمالك، والتي انتهت بفوز الأهلي، وهو أول ظهور له من دون الكرسي المتحرك بعد إصابته بوعكة صحية ألزمته الفراش خلال الفترة الماضية.

وظهر خالد في الفيديو مع زوجته خلال مشاهدتهما مباراة القمة، معلقًا بقوله: “لما تتجوزي راجل كيَّاد”.

وقال الصاوي خلال الفيديو: “سواء أهلي أو زمالك إحنا لازم كلنا نكون روح واحدة.. أنا مبجيبش ورا.. أنا لما بقعد مع الأهلاوي ببقى زملكاوي ولما بقعد مع الزملكاوي ببقى أهلاوي المهم نفرس بعض وبس”.

وكانت زوجة خالد الصاوي قد أكدت أنه أجّل جميع أعماله الفنية في الفترة الحالية لحين تماثله الشفاء، ولم تعترض أي جهة منتجة على تأجيله تصوير أدواره بل ساعدوه وتمنوا له الشفاء، مضيفةً أنه سوف ينتهي من فترة علاجه بعد شهر ويعود لممارسة حياته الطبيعية من جديد، بالإضافة إلى مشاركته في الموسم الدرامي الرمضاني 2022.