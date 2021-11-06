شكرا لقرائتكم خبر عن كانى ويست يؤكد رغبته فى العودة لـ كيم كاردشيان.. ويلقى باللوم على الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لمح المطرب العالمى كانى ويست، إلى رغبته فى العودة إلى زوجته السابقة نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، بعد انفصالهما منذ عدة أشهر، حيث ظهر فى مقابلة تليفزيونية تم تسجيلها الشهر الماضى بقصة شعره الغريبة التى صففها مؤخرًا.

وقال ويست، خلال اللقاء التليفزيونى، إنه لا يزال يريد العودة إلى زوجته السابقة كيم كاردشيان، بالرغم من إجراءات الطلاق المستمرة، منتقدًا أغنية Saturday Night Live لتصويرها انفصالهما، كما اعترف بأنه يريد المصالحة معها.

وأضاف كانى ويست، فى تصريحاته، "الطلاق ليس مزحة بالنسبة لي، أنا أريد أطفالي أن يبقوا مع والديهما معًا، وأريد أن نكون معًا"، كما ألقى ويست، باللوم على وسائل الإعلام فى الترويج لفكرة الطلاق، وتابع: "هناك دعاية لطيفة بالنسبة لها لانهاء حياتها الزوجية وهو ما يعد سبب رئيسي فى الانفصال".

وكان كانى ويست، قد أعلن، قبل يومين، عن بيع أسطول سياراته من الدفع الرباعي بمزاد علني في ولاية وايومنج بالولايات المتحدة، ويشمل الأسطول 6 شاحنات فورد سوداء، ذات دفع رباعي، مشيرًا إلى أن قراره جاء مباشرةً بعد بيع مزرعته التي تبلغ مساحتها 3800 فدان في وقت سابق من هذا الشهر مقابل 11 مليون دولار.

وأضاف أنه يتخلص من جميع ممتلكاته بعد انفصاله عن زوجته السابقة كيم كارداشيان، حيث يستعد للانتقال إلى ولاية "وايومنغ" بشكل دائم، والتي رفضت كيم كارداشيان قبل انفصالهما الانتقال معه إلى هناك، وفقا لموقع tmz.