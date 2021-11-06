شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة حكايتى مع الزمان.. 3 فنانات انفصلن عن أزواجهن بعد سن الخمسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاعت حكاية "حكايتى مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" أن تحصل على استحسان الجمهور وتجذب انتباههم وتتلقى إشادات واسعة، وتتصدر تريند بعض مواقع التواصل الاجتماعى منذ بداية عرضها على شاشة Dmc، وذلك لما تتضمنه من قضايا عديدة أهمها الأسباب التى قد تدفع المرأة لطلب الانفصال عن زوجها بعد سنوات طويلة من الزواج، وتختلف الأسباب بين تراكمات كثيرة قد تكون من سوء المعاملة أو قلة الاهتمام أو الخيانة أو غير ذلك.

وتدور أحداث المسلسل حول زوجة تتخذ قرر الطلاق بعد سن الخمسين، وتطلب ذلك يوم زفاف ابنتها، بعد أن عانت لثلاثين عاما من تراكمات نفسية بسبب معاملة وأفعال زوجها المهينة لها.

وبعيدًا عن أسباب بطلة العمل واختلاف الأحداث التى دفعتها لهذا القرار، إلا أن بعض الفنانات فاجأت الجمهور باتخاذ نفس قرار البطلة فى الانفصال عن ازواجهن بعد سن الخمسين وبعد أعوام طويلة من الزواج مع أختلاف الأسباب والظروف، ومنهن:





الفنانة رجاء حسين

"رجاء حسين"

فاجأت الفنانة رجاء حسين الجمهور بإعلان انفصالها عن زوجها الفنان سيف عبدالرحمن، وذلك بعد قصة حب شهدت عليها خشبة المسرح فى شبابهما، حيث كشفت أن الانفصال حدث بعد وفاة ابنهما كريم قبل 7 سنوات وذلك بعد 51 عاما من الزاوج، وأكدت أنها تحملت كل شيء من أجل الأولاد لأن المرأة العاقلة تهتم بأسرتها وتضعها في المقام الأول قبل قلبها، إلا أنها بعد وفاة نجلها شعرت أن من كانت تتحمل لأجله قد ذهب، وشددت على أن علاقتها بطلقيها الفنان سيف عبدالرحمن جيدة ووصفته بالرجل الطيب والمحترم.



الفنانة هالة صدقى

"هالة صدقى"

اتخذت الفنانة هالة صدقى نفس قرار الانفصال عن زوجها سامح سامى بعد فترة من الزواج، وصرحت بأن الأسباب التى دفعتها لإتخاذ هذا القرار وذلك بعد فترة طويلة من الخلافات بينهما والتي وصلت إلى ساحات المحاكم.



أصالة

"أصالة"

النجمة أصالة نصرى هى الأخرى انفصلت عن المخرج طارق العريان، بعد قصة حب وزواج دامت لسنوات طويلة أنجبا خلالها طفليهما آدم وعلي، وأكدت على أنها من أصرت على الطلاق.

يشار إلى أن "حكايتى مع الزمان" هي الحكاية الخامسة من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا"، وهى بطولة ميرفت أمين، أحمد خليل، أشرف زكى، حازم إيهاب، أحمد جمال سعيد، أحمد والى، رحاب عرفة، نوال سمير، شاهيستا سعد، رضوى جودة، هايدي رفعت، وتأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى حول المشاكل الأسرية.