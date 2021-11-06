أحلام توجه رسالة لـ رابح صقر في عيد ميلاده الـ ٦٠

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرصت الفنانة أحلام، على توجيه رسالة للفنان رابح صقر بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده الـ ٦٠.

وكتبت أحلام، عبر حسابها على تويتر : "‏كل عام وأنت بألف خير يا عبقري الألحان والموسيقى العربية.. كل عام وأنت صقر الأغنية العربية.. الفنان الكبير الرائع المدرسة، رابح صقر".

وعلق صقر "وانتي بألف خير يا أم فاهد.. الله يطول بعمرك".

جدير بالذكر أن رابح صقر من مواليد ٦ نوفمبر ١٩٦١، ويحتفل اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ ٦٠ وهو مغني سعودي وعازف وملحن وموزع موسيقي، ويعتبر من مشاهير اللحن والأداء في السعودية وفي الخليج والوطن العربي ، ولقُب بموسيقار الخليج.